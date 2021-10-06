【施政報告2021】官津校新聘教師明年起須考基本法　消息：官方制訂操守指引料本學年出爐

▲ 新一份《施政報告》列明全港公營學校新聘教師，明年起必須通過《基本法》測試。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日（6日）公布任期內最後一份《施政報告》，提及須依照《憲法》和《基本法》，全面準確落實「一國兩制」，包括在下學年起，要求全港官、津校新聘教師，均須通過《基本法》測試（BLT），消息指，相關測試將參考現行的公務員《基本法》測試，預計至少涵蓋每年約數千名新入職教師，另包括轉校教師；而教育局制訂的教師專業操守指引料於本學年內推出。

新一份《施政報告》設有附篇，提及為加強教師專業操守和培訓，具體措施包括由2022/23學年起，公營學校新聘教師必須通過《基本法》測試（BLT），方獲聘用。

政府消息人士指，新增聘用條件為確保教師對《基本法》有正確認識，教育局會與公務員事務局商討，參考現時為公務員而設、每年兩度《基本法》測試，消息人士形容「合格係基本」，惟相關考核形式、達標準則仍在擬訂。不過，參照現時的公僕試，並不設及格分數。

消息人士表示，過往每年有數千名公營學校新入職教師，將轉任其他學校的現職同樣受新安排影響，故難以提供估計受影響教師人數。

教育局亦將就教師專業操守提供清晰的指引和示例，政府消息指，局方早前已公布3名違反專業操守而遭取消資格（DQ）的教師案例，目前未有第4名被DQ教師，新指引目標於本學年推出，由教育局自行制訂，包括在不洩露個人私隱的前提下列出或綜合相關違規教師個案，冀讓業界更清晰知道當局對教師操守的期望。

施政報告亦提及，教育局會加強為新入職教師、在職教師、擬晉升教師、校長、校監和校董提供《憲法》、《基本法》及國家安全教育的培訓。

政府亦提出修訂《教育條例》（第279章），把資助學校新入職教師的退休年齡由60歲，延長至65歲。

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記者：馮琪雅