【施政報告2021】消息：港府撥近1.7億擴展4本地旅遊項目　包括改善10條行山徑

▲ 消息：港府撥近1.7億擴展4項目，包括斥5,500萬改善10條行山徑（資料圖片）

隨著本地新冠疫情持續緩和，港府將繼續促進本港旅遊發展，商經局表示暫推出4個項目均反應良好，據了解當局有意預留近1.7億，就4個現行旅遊發展項目包括「鹽田梓藝術節」、「設計#香港地」、「城市景昔」及「行山徑第一期改善計劃」，加推第二輪，其中5,500萬會用作改善10條行山徑，包括獅子山歷史徑、戰地遺跡徑 - 鹿頸等，另會斥資4千萬擴大西貢藝術活動。



港府2019年推出「鹽田梓藝術節」先導計劃，由旅遊事務署於西貢鹽田梓辦藝術活動，據商經局統計，3年來共錄21萬人參加，消息指當局未來3年預計會投放多4千萬元，將計劃延展至西貢其他島嶼；另港府於2018年12月起推出的「設計#香港地」計劃，於銅鑼灣、灣仔、中環一帶放置公共藝術裝置，吸引22萬人到場「打卡」，消息指，當局會再斥資4,200萬於未來3年繼續計劃。

此外，港府亦於本年初推行「城市景昔」旅遊項目，利用擴增實境（AR）和多媒體技術，將香港歷史全景圖像和現場真實全景結合，市民和旅客在中環、山頂、深水埗、佐敦和油麻地共28個地點，可現場透過智能電話觀看歷史照片，或香港青年藝術家畫作整合而成的360度歷史全景圖像，猶如同時置身過去和現在，據了解當局料斥3,200萬進一步擴展計劃。

港府2018/19年起亦推出「行山徑第一期改善計劃」，料10條行山徑於明年第4季會完成，而據了解未來5個財政年度將再投放5,500萬予改善另外10條行山徑，包括獅子山歷史徑（獅子山郊野公園）、城門歷史徑（城門郊野公園）、香港仔畔塘徑（香港仔郊野公園）、鳳凰徑第三段（南大嶼郊野公園）、橫七古道（八仙嶺郊野公園）、戰地遺跡徑 - 鹿頸（八仙嶺郊野公園）、太墩至北潭涌（西貢東郊野公園）、石龍拱至蓮花山（大帽山郊野公園）、楓香林至黃泥墩水塘（大欖郊野公園）、大刀屻（林樹郊野公園）。

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記者：鄧凱文



