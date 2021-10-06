【魷魚遊戲】細心網民列9大關鍵線索　驚揭成奇勳與吳一男身世關係

▲ 細心網民列《魷魚遊戲》9大關鍵線索，驚揭成奇勳與吳一男身世關係。

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》紅爆全球，成為大家茶餘飯後的熱門話題，有細心的韓國網民翻看劇集，找出劇中遊戲編號001吳一男的秘密，列出9大關鍵線索，推測他除了是遊戲背後的Big Boss外，還很有可能是男主角成奇勳（李政宰飾）的親生父親。

韓國一名專門分析當地影視作品的YouTuber，近日推出一條新影片，找出《魷魚遊戲》中的多個細節位，推敲出遊戲編號001兼幕後黑手吳一男，認為他其實就星男主角成奇勳的爸爸。

不過以下全屬網民自行推測，並不是官方發布的答案。

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1. 兒子不喝飲奶

在遊戲場所內，成奇勳排隊領取食物時，工作人員向他遞上牛奶，成奇勳當時表示小時候喝牛奶會肚痾，希望對方能換成朱古力奶，工作人員當然不為所動。

▲ （Netflix圖片）

在其身後的吳一男聽到，指自己的兒子跟他一樣不喝牛奶，還反問成奇勳小時候是否經常被爸爸打，成奇勳聞言直認不諱，還反問對方怎麼會知道，間接暗示二人父子關係。

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2. 成奇勳媽媽也罕有姓吳

染上賭癮的成奇勳有第一集偷取母親的提款卡領錢，鏡頭影到提款卡上其母名為 Oh Mal Soon（音譯：吳末順），在韓國吳姓為罕有姓氏，成母與吳一男剛好同姓，早年韓國法律亦有規定「同姓同本」，即同一姓氏和祖籍的人不能結婚，猜測她婚後有可能隨丈夫改姓吳。

▲ （Netflix圖片）

另外，「末順」在韓國有「最後一個」的意思，推測身為背後玩家的吳一男刻意把成奇勳安排出編號456號、亦即是最後一個加入的玩家。

3. 住家附近遇見

在第二集中因為吳一男的決定性一票，讓遊戲中斷，一眾玩家回到原來的生活，成奇勳在首爾雙門洞住所附近的便利店門外，巧遇吳一男。當時吳一男指自己有認識的人住在附近，沒有地方可去的他暫住對方家中，又指他們實在很有緣份。

網民猜測吳一男所指「認識的人」正是成奇勳媽媽。另外亦推測吳一男當時投票決定中斷遊戲，是因為知道成奇勳母親患病，希望讓他回家照顧患病的媽媽。

▲ （Netflix圖片）

4. 提款卡密碼

成奇勳意圖從母親的戶口提錢時，第一次試撞自己的生日4月26、即0426為提款卡密碼，但發現失敗。

後來吳一男曾經提及過其兒子是在6月24號生日，與成奇勳的生日日期倒轉，網民猜測由於吳一男患有腦退化症，所以只記得2、4、6三個數字，但有組合上略有錯誤。

▲ （Netflix圖片）

5. 「剛布」

在玩彈珠遊戲時，吳一男的腦退化症突然變得嚴重，在製作成韓國小社區一樣的遊戲場地裡走來走去，除了指這裡與他以前所住的地方一樣，更指著其中一間屋說是他以前和太太、兒子所住的房子，當時急著想要玩遊戲的成奇勳說：「我也是。」表示他小時候也住在非常相像的社區。

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▲ （Netflix圖片）

吳一男突然表示要跟成奇勳組成「剛布」，意思是在家附近一起玩遊戲的朋友，成奇勳聽到後表示兒時在家附近也有個「剛布」，並指對方是他最好的朋友，吳一男當時回答：「對！就是那個剛布。」

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6. 彈珠作生日禮物

吳一男在彈珠遊戲敗給了成奇勳，當時腦退化病嚴重的他提起自己兒子今個月生日，因為去年未有向兒子送禮物，所以今年一定要送出，最後便把手上最後一顆彈珠給了成奇勳，網民推斷這就是「給兒子的生日禮物」。

▲ （Netflix圖片）

7. 偷看兒子玩遊戲

玩彈珠遊戲時，吳一男見到熟悉的場景後非常沉浸於過往，又再度提起以前下班回家，見到兒子在家附近跟朋友玩得很開心時，自己會躲在電線桿後面偷看兒子玩耍，網民指這一句呼應了吳一男在玩彈珠遊戲淘汰後，回到幕後主腦身份偷看成奇勳繼續參加遊戲的模樣。

▲ （Netflix圖片）

8. 無人送終

吳一男多次提及到太太及兒子，但在臨終前的一刻床邊卻無任何人，反而特地安排成奇勳到他的病床旁邊，跟他賭上「最後一局」。

網民猜測吳一男早在多年前決定拋棄家人發展事業，所以妻兒早已不在身旁，後來重遇兒子成奇勳，在最後一刻希望把兒子找來跟他道謝與道別。

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▲ （Netflix圖片）

9. 性格基因相似

成奇勳在女兒生日送上她並不喜歡的手槍玩具，吳一男回憶以前本想向兒子送上機械人玩具但最後卻忘記了沒有送出。

另外，網民推斷吳一男是為了事業而拋下妻兒，跟成奇勳最後為了重返遊戲放棄登記與女兒團聚，指出成奇勳與吳一男的性格本來就非常相似。

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