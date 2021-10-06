【星空下的仁醫】鍾嘉欣相隔3年再現身TVB劇集　鄭嘉穎馬國明兩大視帝鬥演技

▲ 《星空下的仁醫》

TVB台慶劇《星空下的仁醫》將於10月18日首播，演出陣容鼎盛，包括有鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、周家怡、羅子溢、龔慈恩、陳自瑤等，此外有上位花旦小生何依婷、張寶兒、郭子豪、羅毓儀、林正峰、林子超、孔德賢參與演出。

劇集以三位技術高超的兒科醫生許甘楓（鄭嘉穎飾）、況叢昕（馬國明飾）、章以芯（鍾嘉欣飾）為主線，楓、昕、芯原是感情要好的同期同學，但因為20年前一場醫療事故各走各路。

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熱血正面的芯成了無國界醫生、善良樂於助人的楓及深藏不露的昕則成了陌路人，三人最終因為一場意外再度走在一起，並肩面對各種生死及道德挑戰。

另一重要角色外科主管麥海琪（周家怡飾）則與昕有感情線，不過卻峰迴路轉、一波多折，海淇最後更捲入昕所涉及的政治鬥爭中，二人關係錯綜複雜。

TVB今日發布劇照，雖然只是平面宣傳照，但仍能從四大主角鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣及周家怡身上感受到濃濃戲味。

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鍾嘉欣回歸電視劇

其實自從2018年客串的《再創世紀》播出後，鍾嘉欣已有足足3年沒在TVB劇集露面，加上形象健康，向來甚受家庭觀眾歡迎，故是次「久別露面」期待指數高企。

子溢是次飾演的文柏熙亦極具可觀性，因家庭背景背負著沉重包袱的他，實踐醫生夢同時亦面對著巨大壓力，最終更因一時失誤付出代價。

另一眾上位小生花旦在劇中亦擔當著舉足輕重角色，何依婷是充滿熱誠的兒科見習醫生、張寶兒是現實主義見習醫生；林正峰、林子超及黃碧蓮是形影不離的醫科同期同學。