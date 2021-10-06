【施政報告2021】公營房屋更多採用MIC技術建屋　藍田安達臣東涌公屋上榜

▲ 房委會將更廣泛採用MIC組裝合成技術建屋。（資料圖片）

施政報告今（6日）發表，特首林鄭月娥稱，公營房屋項目將更廣泛使用「組裝合成MIC」建築法，即利用預製組件搭建住宅大廈。房委會已落實於3個地盤採用「組裝合成」技術，選址包括東涌第99區、藍田德田街及安達臣新發展區；據悉為確保建屋質素，房署將派遣監督人員，常駐內地預製工廠。

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落實起用「組裝合成」技術建屋的公營房屋項目，據悉包括東涌第99區，興建單棟12層高，提供240伙；藍田德田街，興建單棟33層高，提供462伙；安達臣發展區，兩座28層高及1座17層高，提供1,410伙。政府消息人士稱，預計所有項目要5年後才逐一落成，盼於建屋過程中，測試MIC建屋技術會否產生問題，如何從中理順，研究能否加快建屋時間。

消息人士續稱，由於建屋組件直接由內地廠房運抵香港，意味生產時不能出錯，否則組件抵港後就未必合用。為了加強監督，房署將派出監督人員，常駐內地預製工廠，確保預製組件生產過程順利。

房協發言人稱，目前沙田乙明邨長者屋項目、以及洪水橋專用安置屋邨也使用MIC建築法，會再探討於其他項目採用MIC，提升建屋效率、質量及安全。

施政報告又稱，房委會亦會在合適建屋項目，採用新採購模式，引入承建商一併負責設計和建造，改良建造流程。消息人士補充，房委會可外判出地基、結構、機電等設計工序，交承建商協助建屋，好處是利用承建商的專業知識，理順建築流程；也提供更大彈性給承建商採購物料。而房委會就可以更專注於公營房屋規劃、統籌及監督工作，盼提升建屋量。目前房委會仍在尋找合適工程項目，以引入新採購模式。

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記者：吳卓峰