【涉違合約】涉違約案高院續審　林小明庭上指江若琳「大洗」

▲ 寰宇國際集團主席兼執行董事林小明今出庭作供。（林育慧攝）

藝人江若琳與前經理人寰宇藝人管理有限公司的合約糾紛案件今（6日）於高院續審。公司主席兼執行董事林小明供稱10年來為江勞心勞力，現時雙方需對簿公堂，他亦感心痛；林又透露江堅持要發展歌唱事業，故相關開支應由她負責，公司只會為她墊支。林又指江自行支付出席外地影展開支，「佢從來都咁大洗㗎喎」。

原告為寰宇藝人管理有限公司，答辯人為原名江玲的江若琳及東旺國際娛樂有限公司。原告主席兼執行董事林小明今出庭作供時接受辯方盤問，林供稱寰宇集團最初只經營影視業務，後來成立涉案的藝人管理公司，是為了簽藝人羅嘉良。林解釋，當時羅仍屬無綫藝人，但羅認為林可使他有更多演出機會，因此建議雙方合作，林因此成立了原告公司。

被問及公司如何決定那些支出會要求藝人自行負責，林供稱雙方會事先商量藝人的收入分帳比例，藝人希望有人投資自己，所以公司視作借錢予藝人，「傾好幾錢就幾錢，唔通霸王硬上弓咩，無可能㗎嘛！」。

答辯一方直指似乎所有開支均由藝人自己負責，而公司只負責借錢予藝人。林回應指公司負責的開支包括林本人的薪金、公司職員薪金、租金、交際應酬費等，林坦言「我咁耐資歷，咁多人脈，拍咗超過10部電影俾佢，仲有咁多人嘅人工呢？」林又指電影和電視劇的宣傳和製作費都由公司負責，「捧佢，係要靠電影，仲要用其他藝人襯佢，幫佢上位，如果搵啲無人識嘅人去拍，邊有人睇？」被問及公司投資電影是否等於投資江若琳，林回應指「藝人係需要用錢墊出嚟，否則唔會無端端紅」。

林又指，公司本來沒有製作音樂唱片的部門，但江堅持要發展歌唱事業，江當年參賽時亦應早知自己簽約後只會做電影，但她熱心發展歌唱事業，林於是為她搭路，但坦言當時根本沒有人願意簽她當歌手。「佢自己所有支出梗係自己俾，佢要唱歌，我哋無做唱歌㗎嘛，梗係佢自己出」，因此雙方於2006年作口頭協議，江會自行負責一切有關歌唱事業的製作及宣傳費，公司只會協助管理和提供行政支援，而由於江當時的經濟狀況，因此公司會替她墊支相關費用，而江需要還款。

被問及何謂江的個人開支，林供稱「佢買衫食飯梗係自己俾，佢基本上所有嘢都打晒單叫Kelly返嚟公司claim」，被問及林與江身邊的員工Kelly之間的Whastapp對話中，林叫Kelly向外稱公司並沒有公數，林解釋指他是想叫Kelly節省一點，因為她花的都是江的錢，花費愈多，江欠公司的錢就愈多。

被問及對江若琳的付出，林供稱「我付出好多，全公司人脈、關係，拍電影拍劇嘅感情時間，10年來勞心勞力，要打官司我好心痛添！」林又坦言最初根本不想簽江，公司10年來都是為江服務。

林又指，在江若琳身上沒有分個人或非個人開支，因為她是經營其本人，吃飯、買衣服、錄歌和出唱片，都是江經營自己的開支，公司只負責替她預支。

辯方又提及江於2010年曾出席威尼斯影展，而當中化妝師的機票等開支，都由江自行支付，林回應指「佢自己話想去，梗係佢自己俾，我無叫佢去，我只係問佢想唔想去」。林續指「佢從來都咁大洗㗎喎，仲要帶埋化妝師、髮型師，佢根本就唔使去。」

聆訊下午續。

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記者：楊詠渝