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【區議員撥款權】政府倡暫停部分區議會角色　撥款改由民政總署等部門負責

政治 15:03 2021/10/06

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政府建議，暫停區議會部份角色。（經濟日報資料圖片）

民政事務局向立法會民政事務委員會提交文件，建議暫停區議會，在推行社區參與計劃及地區小型工程計劃目的角色，改由民政總署、康文署負責，在參考地區意見後，提議值得撥款的項目。

當局指，區議員總數截至本月初已減至189人，共有14個區議會人數銳減逾半，由於相當大比例議席懸空，認為現行安排已經失效，加上部分區議會人數不足，無法選出主席而無法召開會議，有意見認為將社社區福祉交由極少數區議員決定，是有欠公允及不合情理，強調署長會繼續監督審批撥款申請工作，確保公帑審慎運用。

當局建議，兩項計劃的範圍及撥款準則維持不變，社區參與計劃會改由民政處、民政總署和康文署，直接向有關機構發放撥款，或辦有特色的項目或節慶活動，至於地區小型工程計劃，則會交署民政總署長或獲授權力人員審批撥款。

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記者：陳宛彤

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