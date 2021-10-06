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【施政報告2021】環保署將取代食環署收集家居垃圾　消息：外判合約交接複雜政策實行無期

社會 15:03 2021/10/06

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環保署將取代食環署收集家居垃圾。（資料圖片）

去年《施政報告》中宣布，香港將力爭在2050年前達致碳中和，行政長官林鄭月娥今日（6日）發表最新一份施政報告，進一步列出三大環保政策方向，包括「淨零發電」、「綠色運輸」和「廢物管理」。

都市固體廢物收費（垃圾徵費）條例草案早前通過，設18個月準備期。在準備期期間，新一份《施政報告》提出多項環保措施，為配合垃圾徵費做好準備。

其中一項措施，是要求環境保護署接手食物環境衞生署管理的垃圾收集站和家居垃圾收集服務，把廢物的收集、回收、運送、處理一條龍結合。食環署將繼續處理街道清潔和街道上垃圾筒的收集工作

政府消息人士稱，為配合垃圾徵費的實施，未來垃圾收集站的硬件將會改善，方便市民進行各類回收，減少廢物棄置。而環保署收集不同類型的回收物後，將送往適合的處理設施，如廚餘將送往將於2023年啟用的O•PARK2（有機資源回收中心第二期）或大埔污水處理廠，以轉化為各種有用物料。

消息人士又指，有關工作其中一個挑戰，是與食環署商討人手和外判合約的交接安排。該消息人士稱，由於食環署職員通常身兼數職，那些人員需要轉換部門仍待商討，而食環署和清潔外判商現已簽訂合約應如何處理，亦是非常複雜的問題，在完成處理前，相信有關工作難以交接。

另外一項措施包括善用智能技術，擴展資源回收網絡。施政報告附篇中提及，政府將加強對社區資源回收的支援，如在2022年擴大 「逆向自動售貨機先導計劃」，把數目由60部倍增至120部，以輔助回收塑 膠飲料容器。另外，將增加「智能回收設施」，把回收點的數目由現時的4個試點增至80個應用點，以收集不同的可回收物。

智能回收系統先導計劃早在去年9月推出，智能回收系統的可回收物，包括廢紙、塑膠、金屬、玻璃、慳電膽／光管、充電池、小型電器和「四電一腦」，目前只在「綠在東區」、「綠在屯門」、「綠在大角咀」和「綠在大埔墟」試行。

政府消息人士指，「智能回收設施」將在2022年起，分階段增設於商場、屋苑、政府設施和社區回收網絡等。

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記者：陳梓蔚

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