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【施政報告2021】IANG簽證研擴至本港大學大灣區分校畢業生　教資會或增撥款讓學生放眼大灣區機遇

社會 15:04 2021/10/06

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本港多間大學正籌備在大灣區開設分校，新一份施政報告提及將IANG簽證安排擴至有關分校畢業生。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日（6日）公布任期內最後一份《施政報告》，提及多項措施促進大灣區內人才流動，包括探討將「非本地畢業生留港／回港就業安排」（IANG）簽證，擴展至涵蓋本港大學在大灣區所設分校，政府消息指有關安排或設人數上限，或考慮其就讀課程及程度等，教資會亦會檢視現行撥款安排，例如增加撥款讓大學生放眼粵港澳大灣區機遇。

新一份施政報告附篇表示，探討擴展「非本地畢業生留港／回港就業安排」至涵蓋本港大學在大灣區所設分校。

政府消息人士指，隨著近年愈來愈多本港大學籌備在大灣區開設分校，港府正就大灣區人才來港安排與內地相關部委商討；上述安排原本只為本港大學的非本地畢業生而設，由入境處批出第1年留港發展的簽證，畢業生其後可按其獲聘工作性質續簽。

惟消息人士指，新安排未必涵蓋所有非本地生，或設人數上限，例如考慮有關學生就讀的課程和程度等；倘有關學生欲申請請永久居民身份，其在大灣區分校就讀年期則不被計入7年居港要求內。

報告附篇亦提及，教資會亦會檢視在現行3年期撥款安排，更策略性地利用撥款，促進大學積極參與大灣區發展，例如適當增加撥款讓大學生放眼粵港澳大灣區的機遇。

《施政報告2021》重點政策一文看清：https://bit.ly/3a7Kywp

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：馮琪雅

就業 簽證 大學 畢業 大灣區 入境處 林鄭月娥 施政報告 香港大學

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