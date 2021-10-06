【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　股東時景恒指曾發現倉內有人存放風煤樽

▲ 時任時昌迷你倉最大股東時景恒今於死因庭作供。（梁錦麟攝）

2016年6月淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，導致高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑殉職，死因研訊今（6日）續。時任時昌迷你倉最大股東時景恒今作供，他稱曾於倉內發現有人擺放風煤樽及私煙。另外，首先發現死者張耀升的時任高級消防隊長供稱，曾看到火場內的迷你倉有燃料及手掌大的鋰電池。

隸屬煙火特遣隊的時任高級消防隊長朱偉文續作供稱，他現時為助理消防區長，並為煙火特遣隊主管之一。朱指，在2016年6月21日搜救死者張耀升時，首先在第2橫巷內找到喉筆，發現在第3橫巷與主巷交界有異樣火焰，故未有即時在第2橫巷搜索。

朱解釋，當時他看到第3橫巷與主巷交界出現藍、白及紫等不同顏色的火焰後，立刻意識到危險。朱解釋因白色火焰可達1,000度，加上火焰顏色反映當時或已燃燒塑料及化學物，從而或出現濃煙及高溫。綜合種種觀察，朱認為當時或會出現爆炸情況，故需先控制火勢。

朱又憶述當日較早前進入火場撲火的情況。朱指，火場內有不同的燃燒物，兩條主巷及3條橫巷均可以有不同情況發生，亦可以是不同火場。朱又指，第2橫巷有迷你倉存有大量燃料，當中更有數個手掌大的鋰電池。

朱再指，當時有3成熱度以煙霧及直線方式，穿過倉頂鐵網蔓延至天花板，其餘7成熱度透過物體蔓延至火場下方。

朱又稱，進入火場搜救張前，他的防護衣已有7成被水沾濕，在搜救期間更接近全濕。朱解釋，水的傳熱速度較空氣快，故當時抵受的熱度較高，難以將張帶離火場。

時任時昌迷你倉最大股東時景恒今開始作供，他稱淘大工業村內1、2樓迷你倉的間隔是由澳洲專業迷你倉公司（Steel Storage)派出的專家設計，其後由泰發工程有限公司參照其設計，再裝修其餘樓層。

時又指，迷你倉的頂部用鐵絲網分隔是參照該專家的意見，他亦認同這個做法。時解釋，因職員可透過鏡反射倉內情況，查看倉內有否擺放不適當的東西。時又指，曾試過用這個方法找出倉內有人擺放風煤樽及私煙。

死因研訊下午續。

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記者：梁錦麟