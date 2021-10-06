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【覆核獲批】涉刑毁連鎖店判服務令感化　律政司覆核獲批改判更生中心

社會 15:15 2021/10/06

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涉刑毁連鎖店判服務令感化，律政司覆核獲批改判更生中心。（資料圖片）

4名女生於2019年夥同其他人，涉於葵涌新都會廣場1間連鎖店大肆破壞，4名女生早前承認刑事毀壞罪，分別被判240小時社會服務令及感化2年。律政司認為刑罰過輕提出覆核申請，上訴庭早前批准申請，索取更生中心報告後，今（6日）改判4人入更生中心，稍後頒布書面判決。

上訴庭早前裁定原審裁判官判刑過輕及原則性犯錯，撤銷原有刑罰，即時還押4名答辯人，先索取更生中心報告，押後至今午重新判刑。

答辯人代表律師指，已向4人解釋報告內容，她們亦接納報告內容所建議，4人於心智及體格上均適合接受由更生中心監管，望法庭作出判決。

上訴庭表示考慮過個別答辯人等情況後，認為4人最適合到更生中心服刑，因此改判4人入更生中心，擇日頒布書面判決書。
 
4名答辯人為陳佩瑩（18歲）、曾梓嫣（18歲）、陳的胞妹（16歲）及黃斯曼（19歲）。控罪指她們於2019年10月13日連同他人，衝入葵涌新都會廣場5樓「優品360」內破壞。4人早前承認控罪，除16歲少女被判2年感化令外，其餘3人被判240小時社會服務令。

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記者：林育慧

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