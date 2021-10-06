【新冠肺炎】杏花邨外傭再檢測呈陰性並有抗體　料屬「復陽」列輸入個案

▲ 今日（6日）新增6宗輸入個案。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情放緩，今日（6日）新增6宗輸入個案，其中3宗帶有L542R變種病毒，個案12247涉及一名43歲女病人，為一名外籍家庭傭工，再檢測呈陰性並有抗體，料屬復陽病例。至今本港個案累計12,244宗，另接獲少於10宗初步確診。

昨日（5日）一名43歲外傭於9月25日完成強制檢疫後返回其僱主居所柴灣杏花邨第37座，在醫院抽取的樣本呈陽性，對抗體亦呈陽性反應，中心將個案列作初步確診輸入個案。病人曾於10月1日及3日到訪維多利亞公園。詳情即看【下一頁】

10月6日新增6宗輸入個案：

第12244宗：27歲男，10月4日乘坐LH796航班從從烏克蘭抵港，驗出帶有L452R變種病毒株。

第12245宗：29歲男，10月4日乘坐LH796航班從從烏克蘭抵港，驗出帶有L452R變種病毒株。

第12246宗：49歲男，10月4日乘坐EK384航班從巴基斯坦抵港，驗出帶有L452R變種病毒株，發病日期在10月4日，分別於6月3日及7月15日在巴基斯坦接種兩劑科興疫苗。

第12247宗：43歲女，9月4日乘坐CX2780航班從印尼抵港，分別於7月19日及8月16日在印尼接種兩劑科興疫苗。

第12248宗：34歲男，10月4日乘坐EK384航班從巴基斯坦抵港，分別於7月2日及8月13日在巴基斯坦接種兩劑科興疫苗。

第12249宗：50歲男，10月5日乘坐F78119航班從俄羅斯抵港，發病日期在9月30日，分別於5月10日及5月29日在俄羅斯接種兩劑Sputnik V疫苗。

45人離世前14日曾打針，專家委員會未發現不尋常現象。詳情即看【下一頁】

初步確診外傭居杏花邨第37座逾1周，10月1日及3日曾訪維園。詳情即看【下一頁】

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記者：余思嵐