【施政報告2021】取消MPF對沖下年度修例　優化政府資助計劃訂50萬元界線

▲ 政府在下一個立法年度修例落實取消強積金「對沖」安排。(程志遠攝)

行政長官林鄭月娥在新一份施政報告提出，在下一個立法年度修例落實取消強積金「對沖」安排，亦會透過全力推行「積金易」平台以減低強積金的管理成本，並落實為低收入僱員代供強積金，並會進一步探討如何更好鼓勵巿民將強積金一筆過資產轉化成退休後定期可領取的年金，為長者提供穩定收入。

在取消對沖的同時，政府提出改善優化政府資助計劃，令計算資助金額方法更清晰及簡單直接，以協助僱主，特別是中小微企適應政策轉變，估計財政承擔涉及329億港元，與原計劃相若，未來會諮詢勞工顧問委員會、立法會人力事務委員會。計劃下資助金額與僱主專項儲蓄户口結餘脫鈎，可更明確預計須支付的實際金額、訂立50萬元界線，在界線內首9年僱主就每名僱員所需負擔的遣散費或長期服務金會「封頂」，由第10年起會比超逾50萬港元界線的個案得到更高比例資助。

原計劃下，僱主可申領為期12年的第一層資助；若在扣除第一層資助後，僱主的專項儲蓄户口結餘不足以應付其散費或長服金支出，可申領第二層資助。兩層資助合共為期25年。消息人士透露，接獲不少僱主反映計算複雜，而優化後的政府資助計劃，不須計及專項儲蓄户口金額，因此計算方法簡單直接，計算方法如下：

新方案計算方法

取消「對沖」後的年份 僱主每年遣散費/長服金支出總額不足50萬元個案 僱主每年遣散費/長服金支出總額超過50萬元 1-3 50%，上限為3,000元 50% 4 55%，上限為25,000元 55% 5 60%，上限為25,000元 60% 6 65%，上限為25,000元 65% 7 70%，上限為50,000元 70% 8 75%，上限為50,000元 75% 9 80%，上限為50,000元 80% 10 80% 85% 11 80% 90% 12 85% 95% 13 85% - 14-19 90% - 20-25 95% -

舉例指，僱主如在取消對沖後的第3年解僱1名員工，遣散費或長服金為36,000元，以僱主負擔比率50%計算，僱主理應負擔1.8萬元，但在「封頂」金額為3,000元下，因此僱主只需支付3,000元，其餘3.3萬元則由政府資助。若遣散費或長服金低於封頂金額，僱主則按負擔比率支付，較低者為準。

消息指，接近90%中小微企每年的遣散費或長服金支出應不多於50萬元，相信他們能夠受惠於界線內較高的資助，而資助比率在25年資助期內遞減，讓僱主能逐漸適應政策轉變，並累積專項儲蓄户口存款。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒