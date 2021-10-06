【施政報告2021】旅發局歡迎設立文化體育及旅遊局　有助鞏固本港國際會展與旅遊地位

▲ 旅發局歡迎設立文化體育及旅遊局，有助鞏固本港國際會展與旅遊地位。（資料圖片）

香港旅遊發展局主席彭耀佳歡迎特首在新一份《施政報告》中提出，設立文化體育及旅遊局，統籌相關的工作，以及透過舉辦國際大型會展活動，鞏固香港作為大灣區、以至國際會展及旅遊之都的地位。

彭耀佳今（6日）指出，國家在《十四五規劃綱要》中首次提出，支持香港發展中外文化藝術交流中心。旅發局的工作計劃已將文化旅遊及推廣大灣區一程多站旅遊作為推廣重點，例如旅發局於上月推出的「香港．大城小區—西九龍」，正是迎合文旅融合的趨勢，展示香港嶄新藝術文化旅遊體驗，加強旅客日後訪港意欲。

同時，旅發局最近已成功爭取最少14個國際大型會展活動落實在香港舉辦，預計總參加者人數超過6萬人，當中包括2022年RISE科技峰會、國際遊樂園及景點協會（IAAPA）亞洲博覽會等。

旅發局指，將繼續與政府部門、業界及不同界別持份者緊密合作，攜手推廣香港成為國際級旅遊城巿。

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記者：陳麗娜