【育兒心得】何基佑欖球育兒學習輸得起　超級奶爸示範輸家態度調和好勝心

▲ 超級奶爸何基佑自言在家庭中，擔當一個嚴父兼娛樂部主管的角色，一直以來抱持開放的態度，樂於放手讓子女探索與接觸不同的新事物。

有「超級奶爸」之稱的何基佑是兩名孩子的父親，也是幼兒及家長教育課程導師，幫助不少爸媽化解孩子「奇難雜症」的偏差行為。其兒子現在6歲、女兒即將3歲，他自言在家庭中，擔當一個嚴父兼娛樂部主管的角色，一直以來抱持開放的態度，樂於放手讓子女探索與接觸不同的新事物。每逢周末更是他一家的family day，會安排跟孩子走到戶外，如到沙灘嬉水暢泳或郊外踏青，共同享受歡樂的親子時光。

▲ 何基佑近日讓孩子學習欖球，從中享受運動樂趣的同時，也讓孩子養成「輸得起」的心態，寓運動於娛樂。(黃建輝攝)

鼓勵孩子嘗試不同運動

本身是運動愛好者的Kay，一直都十分重視子女的體能發展，他認為運動不僅僅是單純的興趣愛好，更是生活中不可或缺的一部分。因此，在大仔的成長過程中，他不斷鼓勵兒子嘗試不同類型的運動，如籃球、足球、空手道和溜冰等，紮下運動的根基。「我和太太每星期至少有5天都做運動，自然也期望感染到孩子動起來，讓他們覺得是好玩有趣的。運動現在是我們一家最棒的親子活動，只要有草地，他們便很興奮。」

Kay一家最近也參與了「滙豐欖球體驗」計劃，欖球更成為孩子們的新寵兒，也給予他一個機會與子女一起重新體驗他從小就非常熱愛的運動。「在小學階段，我曾參加過欖球訓練班，雖然沒有參加正式比賽，但跟一班同學十分享受這個群體活動。記得當時第一次看見那個欖球，就覺得很有趣，因為形狀獨特，與一般想像中的球類不同，規矩也比較繁瑣，人要向前跑，卻只可向後傳球，跟我以往玩過的運動截然不同。」

▲ 早前，何基佑一家，聯同香港女子七人欖球隊員鄭家慈，將欖球融入遊戲，認識基本知識同時樂在其中。

欖球訓練領導及溝通能力

一對仔女平日雖經常接觸運動，但當首次拿起欖球，仍覺得十分新鮮，玩得起勁。Kay看見大仔對欖球頗有興趣，於是其後再為他報讀學校的欖球班，期望培養他良好的體育精神。他又提到，帶着孩子玩欖球，發現有不少好處，除了鍛練兒童的體能外，亦能培養各種終身受用的生活技能。「做人與做運動一樣，也是不斷在做決定，從中訓練到我們的解難能力，以及學習隨機應變。欖球是一項講求團隊合作、默契的運動，不可能靠一人獨自贏得比賽，過程需要跟隊友溝通，同時亦可訓練孩子的領導才能。」

▲ 在家庭中， Kay 擔當一個嚴父兼娛樂部主管的角色，一直以來抱持開放的態度，樂於放手讓子女探索與接觸不同的新事物。

要輸得起學習享受過程

兒童向來對於遊戲或競賽特別感興趣，他們通常十分在意結果，希望成為第一名，以獲得別人的認可。擁有很強的好勝心，是一種自然而然的成長現象，Kay的子女也不例外。他指曾跟大仔在家中玩大富翁、紙牌遊戲時，孩子會因輸不起便哭、發脾氣。但當遇到類似的情況時，他會運用言語及行動示範「輸家的態度」，繼而教育小孩把失敗當作成長。「每個比賽都必定有贏輸，當我輸了也會跟他high five，然後跟他說good game，讓他知道即使輸了，也可以稱讚你的對手，最重要的是過程開心。」

與此同時，他最期望藉着欖球運動，引導孩子如何接受失敗、面對勝利，透過親身體會，慢慢明白「勝敗乃兵家常事」。他說：「欖球除了形狀與別不同、規矩不同外，它的特點之一，是有機會跟很多不同國籍的人一起玩。所以，我希望小朋友通過這項運動，能夠了解到這個世界有着各種的不一樣，並不是所有事情都以他們為中心，令他們擴闊眼界。」

記者：曾嘉善