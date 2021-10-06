【施政報告2021】港府力爭通關正研通關碼　消息指不排除通關碼與安心出行互通

▲ 港府力爭通關正研通關碼，消息指不排除通關碼與安心出行互通。（經濟日報資料圖片）

特首林鄭月娥發布任內最後一份《施政報告》，早前已提到做好防工作，爭取與內地通關是頭等大事。消息指持續「清零」及力爭通關，將港府短、中期重點目標，並會檢視內地提出的要求，包括希望做到確診個案可溯源，食衞局會與創科局合作研究如何健康碼科技作追蹤，不排除要求全民安裝安心出行及與通關碼互通。

特首林鄭月娥發布任內最後一份《施政報告》，提到政務司司長在上月率領香港特區政府團隊與內地相關單位進行了疫情防控工作對接會議，雙方詳細探討了逐步有序恢復「通關」所涉事宜，以及評估「通關」以後可能面對的風險，雙方會進一步研究細節，爭取盡快舉行第二次對接會議。

政府消息人士指，第二次內地專家對接會議，仍未知時間、地點及方式，形容港府短、中期目前是持續「清零」及力爭通關，早前首次與內地專家對接會議，提出免檢疫進出內地至為重要，需逐步有序進行，本港亦需將疫情降低至與內地看齊，要求加大病毒檢測、外防輸入，以及感染者康復出院準則。

消息人士透露，內地希望做到出現確診個案後可溯源，此為工作重點，港府如要與內地通關，需以健康碼科技作應用，出現疫情時如何追蹤密切接觸者，及密切接觸者的密切接觸者。至於會否將通關碼與安心出行互通，消息稱需作風險評估，食衞局將與創科局合作研究，不排除兩程式會互通。

不過消息稱，未知有關應用程式日後是否只限通關人士，但亦不排除要求全民安裝安心出行，港府會考慮方式予內地信納；至於兩程式互通時，亦會再詢求已下載安心出行程式的人士同意，但強調現時仍言之尚早，暫時未有定案。

政府消息認為，即使現時本港疫情放緩，但難保如澳門一樣，將研高風險、高曝露風險群組，需加密病毒檢測次數，惟檢測密度仍有待商討；至於是否不以抗原測試作檢測，消息人士指，抗原測試如頻進行，仍有其功效，但現時仍以核酸檢測作標準。

消息人士補充，將於今年內完成內地通關要求的研究，但重申要與內地免檢疫通關，需將香港疫情風險與內地看齊，內地抗疫策略為清零，故港府亦會以清零作目標；同時亦需持續「谷針」，即使接種後未可百分百避免被傳染，惟亦可大大減重症及傳染風險，屬重要抗疫屏障，尤以老人家更甚。

被問到會否為長者接種率定目標，消息人士稱，難為長者接種率訂硬目標，但與現時本港人口接種率達6、7成比較，長者接種率距離甚遠，強調「谷針」重要；衞生署亦會持續研究高危人士接種第三針或將來新疫苗接種等。

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記者：陳正怡