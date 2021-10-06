【施政報告2021】林鄭月娥任內最後一份《施政報告》　一文看清民生政策重點

▲ TOPick整合了施政報告中民生方面的政策。

行政長官林鄭月娥今日（6日）公布任期內最後一份施政報告，TOPick整合了民生方面的政策，包括長者津貼、醫療健康政策、勞福政策及教育政策等。《施政報告2021》重點政策一文看清：【下一頁】

長者津貼：

合併普通及高額長者生活津貼

港府將合併普通及高額長者生活津貼，各合資格長者提供更多支援，另繼續以綜援、長生津等現金福利協助有需要長者脫貧。政府消息人士透露，合併後的合資格申請人，將一律領取高額津貼金額3,815元，而計劃原訂2021至22年預計經常性開支308億元，合併後將額外增加8億元開支，預計惠及約5萬名正領取普通津貼的長者，新申領的長者亦將領高額津貼。詳情即看：【下一頁】

放寬長生津和高齡津貼須連續居港1年的申請規定

為便利長者在內地養老，當局正研究把「廣東院舍住宿照顧服務計劃」擴展至其他在大灣區內地城市符合資格的安老院，以及放寬長生津和高齡津貼須連續居港1年的申請規定。詳情即看：【下一頁】

醫療健康：

設立地區康建中心

2017年的《施政報告》已提倡設立嶄新運作模式的地區康健中心，提倡基層醫療以減輕醫管局的壓力。現時政府於葵青、深水埗、黃大仙、屯門、南區及元朗設立或即將設立地區康健中心；另亦已於另外11區設立地區康健站。同時間，食衞局已着手全面檢討基層醫療健康服務及管治架構等方面的規劃。

中醫業界發展

為促進中醫業界長遠發展，政府會探討賦權中醫師指示病人接受診斷成像檢測（例如X光）及化驗檢查。

醫療專業服務

食衞局會與各個醫療專業的法定管理局及委員會跟進2017年發表的《醫療人力規劃和專業發展策略檢討》的多項建議，包括修改法例容許免醫生轉介而讓市民選擇直接接受醫療專業服務（如物理治療、職業治療），避免延誤治療。詳情即看：【下一頁】

教育政策：

到校學前康復服務名額增至1萬個

「到校學前康復服務」的名額由今年的9000個，進一步在2022/23學年增至10,000個。詳情即看：【下一頁】

多元進階路徑

港府將檢討毅進文憑課程資助計劃，以繼續為中六離校生和成年學員提供另一學習途徑，從而取得就業和進修所需的正式學歷。在職業專才教育方面，當局會持續推廣應用學習為有價值的高中選修科目，發展更多元化且與時並進課程，實踐與理論並重，照顧學生不同興趣，並為他們的升學就業開拓更多出路。

國民教育與價值觀教育

針對網絡假資訊的不良影響，港府會加強培養師生媒體和資訊素養，並善用「優質教育基金」支援學校推動媒體和資訊素養教育、教導學生辨別資訊真偽、建立慎思明辨的能力、鞏固價值觀教育。

勞福政策：

取消強制性公積金制度下「對沖」安排

政府竭力回應勞工界多年的訴求，分別把法定產假增至14星期，並由政府補貼額外4星期的產假薪酬；把法定假日由明年起逐步增至17天，與公眾假期看齊；以及果斷地取消強積金「對沖」安排，下一個立法年度向立法會提交取消強制性公積金制度下的「對沖」安排。詳情即看：【下一頁】

工傷僱員復康先導計劃

港府現正準備修例提高罰則，並於明年推出「工傷僱員復康先導計劃」，協助工傷僱員盡早康復並重投工作。

防止虐兒：

建立強制舉報虐兒個案機制

為讓虐兒悲劇不再發生，當局正擬訂立法建議，建立強制舉報虐兒個案的機制，同時加強有關專業工作者識別虐兒的培訓，目標是盡快將法例提交予新一屆立法會審議。

支援少數族裔：

加強支援少數族裔人士

政府致力為香港的多元文化族羣構建公平關愛的社會，下一步工作是政府以身作則，為少數族裔人士多提供受聘機會。

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記者：郭詩詩