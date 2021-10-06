【膠戰S2】Edan爆MIRROR除衫秘密　阿正想往《i.SWIM》探班睇Jeffrey騷肌

▲ Edan、Jeffrey和阿正齊齊受訪。

ViuTV全新節目《膠戰S2》今日（10月6日）舉行記者會，《膠戰》第一季的六位主持：岑珈其、呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、劉沛蘅、黃正宜及徐浩昌正式回歸，在活動上預告不同的遊戲主題，更會不定時邀請嘉賓一齊「派膠」。

節目首播前夕，《膠戰2》記者會上主持岑珈其、呂爵安、魏浚笙、劉沛蘅、黃正宜及徐浩昌，大玩遊戲以傳氣球方式快問快答，考驗眾人的急才，輸家更需要當場接受大懲罰，場面十分搞笑。

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Edan、Jeffrey和阿正一同接受TOPick訪問，互相爆對方的秘密。

呂：呂爵安 魏：魏浚笙 正：黃正宜

記：今季跟上季有甚麼分別？

正：我覺得Budget多了很多，規模強勁了很多，有種受寵若驚的感覺。今季Update到大商場、郵輪，覺得很深刻的。

呂：最大感受是很開心六個可以再次聚首一起玩。

正：你可否不要這樣官腔？

呂：真心話來的。拍第一季時沒想過可開拍第二季，也沒想到我們六位會這麼夾。每一天都玩得很開心，陸續有來。

魏：有如見親戚一樣。

▲ 黃正宜

記：你們最怕甚麼？

正：他（Edan）最怕昆蟲。有次打算拍攝恐怖特集，等待的時候有蟲蟲在飛，牠在天花板，然後他大叫並衝到我們這邊，怕得將椅子都撞跌，很誇張。

呂：阿正比我想像中更怕鬼，她真的很害怕，我有時也會怕，但她真的頂不順。我們只是提及少許，她便立即掩蓋雙耳離開。

魏：她整個人像被抽空一樣。

呂：Jeffrey最怕的就是阿正，最怕要對著阿正。

魏：不是。

正：他最喜歡我。

呂：他怕到不敢說。

正：我們的大佬是Edan，他說甚麼便是甚麼，如今是大明星了。

▲ Edan和魏浚笙再合作。

記：Edan和Jeffrey正忙於拍攝《i.SWIM》，阿正想一起參演嗎？

正：我說了很多次要去探班，但文戲不要叫我去，拍游泳戲便可叫我，沒有Edan的時候。

呂：有一天沒我份。

正：就是那天要去探班，很想去。

呂：我也不想看見她。

正：之前跟他們聊天時，也說過想跟珈其一起到泳池邊掃落葉、看靚仔，很適合我們，希望導演可聽到我們的呼喚。

呂：她是拖地阿嬸。

正：可以的。如果可以看到Jeffrey祼上半身，我真的可以去掃地，真的去清潔拍攝場地。其實Edan沒甚麼好看，有時《膠戰》更衣時，他很有自信地脫衣，我經常叫他躲在一邊更衣，他則反問我怕甚麼。看見他的祼體時便問他已操練了嗎？

▲ 《膠戰》6位主持回歸。（攝影：梁樂欣）

呂：以免嚇到她。

正：但Jeffrey真的很大隻。

呂：濾鏡來的。

魏：因為天生肥胖，可以扮作大隻，Edan則很修身。

正：你看他多麼客套，用盡各種方式去包裝Edan其實沒太多肌肉。

魏：Edan是鋼條，可以摸摸。

呂：沒需要取悅阿正。

正：你開心便好。

▲ Edan。（攝影：梁樂欣）

記：Edan平日喜歡在大家面前脫掉衣服嗎？

正：他平時很喜歡的，大明星趕時間所以要在走廊脫去衣服及照鏡子。他和珈其很喜歡一起在眾人面前脫掉衣服，珈其經常只穿孖煙通周圍走。

呂：習慣了，因為MIRROR十二個經常會一起在同一間房內脫掉衣服。

正：我是女生來的。

呂：因我從沒將她當成是女生。

▲ 魏浚笙（攝影：梁樂欣）

記者：梁樂欣