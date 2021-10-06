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【打擊走私】海關警方聯合扣查39艘非法改裝快艇　市值約1300萬元

社會 16:16 2021/10/06

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海關警方聯合扣查39艘非法改裝快艇。（曾秋文攝）

海關聯同警方及地政總署在上月底至今日（6日）在大嶼山多個走私黑點展開聯合行動以打擊海上走私活動；行動中共發現39艘非法改裝快艇，及8個全新舷外機，市值約1300萬元，相信有人不合法佔用政府土地，全部快艇已被接管有待調查。

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海關有組織罪案調查科特別調查課監督李豔萍表示， 走私集團利用大嶼山進行走私活動，為逃避執法人員的調查，會利用大嶼山海岸線較為偏僻的地方擺放走私快艇，甚至用作維修和改裝的工場。調查發現多處屬於政府土地，快艇實質非法佔用政府土地資源，涉嫌觸犯香港法例28章〈土地(雜項條文)條例〉。 

李豔萍續指，海關聯同警方和地政總署在過去一星期展開聯合行動，在東涌牛凹村檢獲39艘快艇和8部未經使用的舷外機，市值約1300萬元。 近半數快艇配備兩個或以上的大馬力舷外機，大部分沒領有牌照，最長快艇達10至15米長，屬近期常見走私用的高速快艇。海關會再作進一步調查有關涉案快艇的實際用途，是否與走私活動有關。 

水警西分區助理指揮官（行動）劉家業，水警港外警區在9月28日開始進行一連串反走私及海上安全行動，聯同多個部門包括飛行服務隊進行一連串行動，在多處地點作高空巡查，除在紅樹林中發現 改裝大馬力走私快艇匿藏外，亦確認牛凹村為一個維修和改裝快艇的工場。

地政總署離島地政處總地政主任袁仕俊表示， 在前日行動中涉嫌佔用政府土地的快艇，署方已貼上通知，要求佔用人在今日(6日)停止佔用政府土地，否則將充公該批快艇和舷外機。

一文看清最新一份施政報告重點：【下一頁】

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記者：曾秋文

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