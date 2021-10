【肉毒桿菌效用VS 副作用】香港市面上的肉毒桿菌應該如何選擇？ 注射得多會失效？ 抗藥風險不能忽視！

▲ 奧斯卡兼艾美獎影后得主Gwyneth Paltrow推薦用Xeomin®純淨+肉毒桿菌素。

近年醫學美容愈來愈普及,對抗皺紋不再是世紀大難題,其中「鼎鼎大名」的肉毒桿菌更為香港人熟悉,使人在去「皺」路上不再愁緒。肉毒桿菌在早年廣泛應用於美容用途,香港市面上亦陸續推出了不同款式的肉毒桿菌素,但消費者是否清楚了解肉毒桿菌的效用或有可能帶來的副作用?應該如何挑選呢?

注射肉毒桿菌素 10分鐘重拾無瑕嫩肌

肉毒桿菌素是存在於自然環境中的一種神經毒素,有效暫時阻斷引致肌肉收縮的神經細胞訊息傳遞功能,使肌肉得以放鬆,令面部動態皺紋變得更平滑,並有助防止新皺紋形成。注射肉毒桿菌素的過程只需約5至10分鐘,疼痛感非常輕微,治療後恢復時間亦很短,亦可照常使用護膚品,不影響日常活動。通常2至4日內4,5,即可看到顯著效用,令注射位置的皺紋有所改善,其療效持續的時間因人而異,功效一般可以持續3至6 個月不等。

留意肉毒桿菌產品成分和注射劑量 以免出現副作用使療程失效

肉毒桿菌素可以令皮膚回復平滑緊緻,但仍有相當的副作用需注意。肉毒桿菌素的成分和注射劑量均無比重要,有些傳統的肉毒桿菌素在生產過程中都會保留複合蛋白等雜質*,有機會刺激免疫系統增加產生抗藥性的風險1,2,令身體產生中和肉毒桿菌素的抗體,使往後的療效遞減,甚至完全無效。早前有關肉毒桿菌素療程失效的調查,有超過7成的香港肉毒桿菌素用家表示有感到療效逐漸遞減3,成效不如人意。亦有部分人,因注射過多劑量的肉毒桿菌素,引致副作用使面部肌肉僵硬,表情變得不自然。

▲ XEOMIN® 純淨+肉毒桿菌素安全高效,而且零雜質*,成就你的自信美。

愛美族佳音 新一代XEOMIN®純淨+肉毒桿菌素

反覆施打肉毒桿菌素,可能會出現效用遞減,維持時間一次比一次短,甚至無效,效果不如預期,令一眾用家相當頭痛。想避免抗體問題,可以選擇通過美國FDA認證,並且不含複合蛋白質等雜質*的肉毒桿菌素,減少身體的免疫反應引致副作用。

來自全球最大醫學美容公司 Merz Aesthetics 的 XEOMIN® 正可解決到產生抗藥性的問題,為一眾肉毒桿菌素用家帶來佳音。與坊間其他肉毒桿菌產品不同,新一代XEOMIN®純淨+肉毒桿菌素,零雜質*且不含複合蛋白,可以減低產生抗藥性的機會,維持長期施打的安全性和有效性1,2。同時,產品只針對療程位置產生作用,減少擴散至其他範圍7,能對症下藥,不會影響療程位置以外的部位或引致面部肌肉僵硬,效果自然不怕「膠」面!

XEOMIN® 純淨+肉毒桿菌素更獲得香港衞生署、美國 FDA、英國 MHRA 及德國The Federal Institute for Drugs and Medical Device 認可,確保長期使用有效安全,效用亦不會因重覆注射而遞減,療效能維持高達4個月4。現時全球超過40個國家應用 XEOMIN® 於醫學美容上,超過98% 的使用者對 XEOMIN® 肉毒桿菌素療程感到滿意6。從一開始選擇純淨+零雜質*的肉毒桿菌素,是延續青春的信心選擇。

