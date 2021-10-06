【施政報告2021】退役運動員轉型名額5年內倍增至140人　消息：月薪維持2至2.4萬　

▲ 退役運動員轉型名額5年內倍增至140人，消息指薪酬維持2至2.4萬（資料圖片）

本港於東京奧運取得佳績，運動員發展惹起關注，以加強保障退役運動員，施政報告提出，會擴大退役運動員轉型計劃，目標5年內將參與計劃的人數由70人增加一倍至140人，惟消息指每月薪金不變，維持於2至2.4萬元。

港府2018年起推出退役運動員轉型計劃，至今參加人數約70人；消息人士指，港府過往每年約斥資數百萬元於該計劃，料未來將會投放至逾千萬，以增加參加人數一倍至140人，據了解，當中約8成人會到學校任體育活動推廣主任、餘下2成人則會到體育總會擔任行政工作。

此外，施政報告亦提出，體院新設施大樓可爭取在2024年中完成工程；港府亦會與賽馬會慈善信託基金共同斥資3億元，透過運動科學及運動醫學研究提升運動員的競爭力，據了解，當局擬將科技擴展至劍擊等運動，形式類似早前單車隊及風帆隊跟科大風洞實驗室合作，會由體院提出申請，再經民政事務局審批。

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記者：鄧凱文