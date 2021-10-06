  • 30°C
香港時間 : 20211006日 (週三) 19:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【施政報告2021】退役運動員轉型名額5年內倍增至140人　消息：月薪維持2至2.4萬　

社會 16:04 2021/10/06

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

退役運動員轉型名額5年內倍增至140人，消息指薪酬維持2至2.4萬（資料圖片）

本港於東京奧運取得佳績，運動員發展惹起關注，以加強保障退役運動員，施政報告提出，會擴大退役運動員轉型計劃，目標5年內將參與計劃的人數由70人增加一倍至140人，惟消息指每月薪金不變，維持於2至2.4萬元。

港府2018年起推出退役運動員轉型計劃，至今參加人數約70人；消息人士指，港府過往每年約斥資數百萬元於該計劃，料未來將會投放至逾千萬，以增加參加人數一倍至140人，據了解，當中約8成人會到學校任體育活動推廣主任、餘下2成人則會到體育總會擔任行政工作。

此外，施政報告亦提出，體院新設施大樓可爭取在2024年中完成工程；港府亦會與賽馬會慈善信託基金共同斥資3億元，透過運動科學及運動醫學研究提升運動員的競爭力，據了解，當局擬將科技擴展至劍擊等運動，形式類似早前單車隊及風帆隊跟科大風洞實驗室合作，會由體院提出申請，再經民政事務局審批。

最新影片推介：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

 

相關文章

【施政報告2021】環保署將取代食環署收集家居垃圾　消息：外判合約交接複雜政策實行無期
今日 15:03
【施政報告2021】環保署將取代食環署收集家居垃圾　消息：外判合約交接複雜政策實行無期
【施政報告2021】IANG簽證研擴至本港大學大灣區分校畢業生　教資會或增撥款讓學生放眼大灣區機遇
今日 15:04
【施政報告2021】IANG簽證研擴至本港大學大灣區分校畢業生　教資會或增撥款讓學生放眼大灣區機遇
【施政報告2021】取消MPF對沖下年度修例　優化政府資助計劃訂50萬元界線
今日 15:35
【施政報告2021】取消MPF對沖下年度修例　優化政府資助計劃訂50萬元界線
【施政報告2021】旅發局歡迎設立文化體育及旅遊局　有助鞏固本港國際會展與旅遊地位
今日 15:23
【施政報告2021】旅發局歡迎設立文化體育及旅遊局　有助鞏固本港國際會展與旅遊地位
【施政報告2021】港府力爭通關正研通關碼　消息指不排除通關碼與安心出行互通
今日 15:37
【施政報告2021】港府力爭通關正研通關碼　消息指不排除通關碼與安心出行互通
【施政報告2021】林鄭月娥任內最後一份《施政報告》　一文看清民生政策重點
今日 15:49
【施政報告2021】林鄭月娥任內最後一份《施政報告》　一文看清民生政策重點

你可能感興趣

【施政報告2021】環保署將取代食環署收集家居垃圾　消息：外判合約交接複雜政策實行無期
今日 15:03
【施政報告2021】環保署將取代食環署收集家居垃圾　消息：外判合約交接複雜政策實行無期
【施政報告2021】IANG簽證研擴至本港大學大灣區分校畢業生　教資會或增撥款讓學生放眼大灣區機遇
今日 15:04
【施政報告2021】IANG簽證研擴至本港大學大灣區分校畢業生　教資會或增撥款讓學生放眼大灣區機遇
【施政報告2021】取消MPF對沖下年度修例　優化政府資助計劃訂50萬元界線
今日 15:35
【施政報告2021】取消MPF對沖下年度修例　優化政府資助計劃訂50萬元界線
基金 運動 運動員 經濟 風帆 運動 行政 施政報告 東京 信託基金

最高瀏覽

【不倫關係】3母女共侍1夫輪流親熱　網紅毋懼批評：取悅老公的方法
16:05 2021/10/05
【不倫關係】3母女共侍1夫輪流親熱　網紅毋懼批評：取悅老公的方法
【有圖有真相】阿女玩擲彩虹中黃圈被指踩界　港媽與職員爭論不果︰上了一課
12:46 2021/10/05
【有圖有真相】阿女玩擲彩虹中黃圈被指踩界　港媽與職員爭論不果︰上了一課
【勵志人生】會考幾乎科科H自言輸在起跑線　吳君如回母校分享鼓勵學生尋覓志向
17:39 2021/10/05
【勵志人生】會考幾乎科科H自言輸在起跑線　吳君如回母校分享鼓勵學生尋覓志向