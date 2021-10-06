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【施政報告2021】北部都會區高佔全港約四分一面積 綠惜地球擔心犧牲香港生態

社會 16:08 2021/10/06

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特首林鄭月娥發表任內最後一份施政報告，以「聚焦發展，為香港勾劃未來」，提出發展「北部都會區」。(陳靜儀攝)

特首林鄭月娥發表任內最後一份施政報告，以「聚焦發展，為香港勾劃未來」，提出發展「北部都會區」。綠惜地球回應指，「北部都會區」面積300平方公里，即3萬公頃，是目前香港面積的27%，相等於30個明日大嶼發展計劃，預料可容納目前近34%人口。綠惜地球擔憂，「北部都會區」涵蓋的魚塘、濕地、綠化地帶，政府為求造地建屋，會犧牲生態環境。

綠惜地球表示，政府聲稱為增加土地供應，檢視綠化地帶的發展潛力；提出精簡程序，檢討城規、並由發展局，而非環境局檢視環境影響評估的法定程序以及行政安排。綠惜地球質疑，若壓縮城規會及環評的相關程序及公眾參與空間，將大大削弱其監督的功能，恐淪為「橡皮圖章」，為大興土木、破壞生態的發展背書。另外，政府亦未有聽從民意，續推高碳、耗費大量公帑的填海項目「明日大嶼」。

政府重申2050年碳中和及2035年中期目標，包括商業及住宅樓宇的節能，以及引入可再生能源，綠惜地球表示歡迎，促請環境局在新一份《氣候行動藍圖》上，不要在未來的能源組合上，額外輸入具爭議的核電。該環團認為，環境局將成立的氣候變化與碳中和辦公室，應積極促進企業訂定碳中和的目標及進程，以加快減排步伐。

另外，政府提出由「環境保護署接手食物環境衞生署管理的垃圾收集站和家居垃圾收集服務，把廢物的收集、回收、運送、處理一條龍結合」，綠惜地球建議，署方應藉機提升垃圾收集站的回收功能，強化減廢效益，減少依賴焚化爐及堆填區。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴

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