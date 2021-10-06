【美妝優惠】護膚品牌Physiogel及belif登陸ZALORA　雙重優惠低至$86入手皇牌產品

▲ Physiogel 和 belif 登陸ZALORA ，同時推出大優惠。(圖片來源:ZALORA )

ZALORA 宣佈護膚品牌 Physiogel 和 belif 正式登陸其平台。在10月的雙十購物節，和11月的雙十一購物節期間，ZALORA 化妝品和護膚護髮品牌均推出獨家優惠，以及在社交平台上舉行有獎活動回饋客戶。

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護膚品牌 Physiogel 專為乾燥敏感肌膚用家而設，產品含溫和低敏配方，目的為強化肌膚天然鎖水屏障，鎮靜受刺激的敏弱肌膚。皇牌產品如抗敏紓緩系列，以持久和溫和低敏配方，迅速舒緩敏感肌膚，並帶來長效持久的滋潤。

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護膚品牌 belif，以草本護膚配方為基礎，配合韓國製造商以現代科技研發之草本成份提取，並針對現代人的皮膚問題先後開發了度身定制的產品，以天然草本配方打造卓越的補濕護膚效能。

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責任編緝：張懿慧