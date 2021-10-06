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【施政報告2021】政府研於白石角建新車站將重置教大運動中心　校長張仁良表示歡迎

社會 16:20 2021/10/06

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政府將邀請港鐵公司，研究以教大運動中心用地為基礎，興建新的東鐵線科學園╱白石角車站。（教大提供）

行政長官林鄭月娥今日（6日）發表最新一份施政報告，當中提出應改善白石角及科學園一帶的公共交通接駁。她指出，政府會邀請港鐵公司，研究以現時位處白石角的香港教育大學運動中心用地為基礎，興建新的東鐵線科學園╱白石角車站，並按教大早前要求重置運動中心到大學本部附近的地點，方便同學使用。（詳情即看：【下一頁】

教大校長張仁良表示，歡迎相關措施，認為是多贏方案，對教大、政府以至社會均有裨益。張仁良指出，教大多年來一直向政府提出換地，希望省卻師生往返白石角運動中心的交通和時間，新建的運動設施毗鄰本部校園，將有利教大的長遠規劃與發展。他又認為，新建的運動設施將與周邊的低密度發展及生態環境更為協調，而換地釋放的珍貴土地資源，亦將有助社會、民生及經濟發展，期望盡早與政府部門及相關機構商討重置運動中心的安排及細節。

一文看清房屋、創科、醫療及旅遊重點：【下一頁】

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記者：黃悅晴

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