【施政報告2021】積金局歡迎加強強積金退休保障功能　將全力配合政府推展各項措施建議

▲ 積金局主席劉麥嘉軒歡迎《2021年施政報告》有關進一步加強強積金退休保障功能的措施和建議。(經濟日報資料圖片)

積金局主席劉麥嘉軒歡迎行政長官林鄭月娥今日（6日）發表《2021年施政報告》有關進一步加強強積金退休保障功能的措施和建議，包括全力推行積金易平台項目、落實為低收入僱員代供強積金、在下一個立法年度修例落實取消強積金對沖，以及進一步探討如何更好鼓勵市民將強積金轉化成退休後定期可領取的年金。積金局會全力配合，協助政府推展各項措施和建議。

劉麥嘉軒又感謝政府支持積金易平台項目，期望平台透過將強積金計劃的行政工作標準化、精簡化和自動化，提升強積金制度的運作效率，從而減省成本，創造收費下調空間，令強積金計劃成員直接受惠。

劉麥嘉軒又指，積金局支持政府就優化工作人口的退休保障作出研究，局方一直有研究如何進一步協助計劃成員壯大退休儲備，以及應付退休後的財務需要。此外，《施政報告》附篇中提及政府將與積金局研究措施，以便利強積金基金投資內地發行的政府及政策性銀行的債券。積金局對此表示歡迎，並會全力配合政府研究措施的推行細節。

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責任編輯：洪芷晴