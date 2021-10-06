【施政報告2021】港大中大獲預留6.5公頃地進行科研　研究配對補助金計劃延長2年

▲ 政府表示原則上接納香港大學及香港中文大學的建議，包括支持中大擴充中大醫院。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日（6日）公布任期內最後一份《施政報告》，為鞏固香港在基礎研究的領導地位，政府在原則上接納港大及中大建議，為兩校合共提供近6.5頃土地作科研用途，另支持理大研究利用紅磡灣校舍，進行學術和研究發展。至於教資會資助的研究院研究課程學生超收上限，將由70%放寬至100%，「研究配對補助金計劃」亦會延長2年。

新一份施政報告表示，政府原則上接納香港大學及香港中文大學的建議，為兩間大學提供土地作科研用途，分別於薄扶林為港大預留4公頃現屬「綠化地帶」的土地，興建深科技研發大樓；支持中大在中大醫院附近2.5公頃主要為「政府、機構或社區」的土地，設立研究設施和擴充中大醫院，並同時改善現有東鐵大學站的公共運輸交匯處和泊車設施。

政府亦支持香港理工大學研究把其用作提供自資專上教育的紅磡灣校舍，進行學術和研究發展。政府消息人士指，如理大改變現有校舍用途，毋須改劃土地用途，而校方需考慮是否縮小相關自資專上教育用途的範疇，而有關開支須由校方自行負責。

施政報告亦提及多項措施培育研究人才，為鼓勵教資會資助大學靈活調配資源，以培育更多研究人才支持其研究活動，教資會資助的研究院研究課程學生超收上限，將由7成，進一步放寬至10成。

政府消息指，目前有關學生人數限額為5,595人，超收上限提升後，即可收錄雙倍人數、超過1.1萬人，以增加院校收生的彈性。

此外，為期3年的「研究配對補助金計劃」原定明年7月結束，林鄭月娥建議把計劃延長2年，讓工商界能繼續善用計劃支持高等教育界的研究工作。政府消息人士指，該計劃原先撥款30億元，目前僅用16.3億，尚餘13.7億，料餘款亦足夠延長2年期內使用。

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記者：馮琪雅