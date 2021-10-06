【慳家富婆】18年前中頭獎$1800萬堅持工作　千萬富婆樂住舊屋做學校廚工

▲ 英國一名婦人在18年前中頭獎1800萬元，成為千萬富婆後，依然繼續工作、住舊屋。

若然幸運中頭獎，相信有人會選擇辭職嘆世界。不過，英國一名婦人在18年前中頭獎，獲得多達約1800萬元獎金，成為千萬富婆後，依然繼續工作、住舊屋，一直低調過日子，只因她不喜歡炫耀，也教兒子腳踏實地做人。

腳踏實地不喜歡炫耀

據英國《鏡報》報道，現年51歲的Trish Emson與同齡男友Graham Norton來自南約克郡，他們於2003年10月買樂透，贏得頭獎170萬英鎊（約1800萬港元），但至今仍住在當年的舊屋，Trish繼續擔當學校廚工，而Graham依舊是裝修師傅。一直腳踏實地的千萬富翁Trish說：

富有並不會讓你成為一個更好的人，我也不喜歡炫耀。

二人得到獎金後，買過最好的東西就是汽車，也為家人和朋友買車，方便他們來探訪。他們還利用獎金去旅行，Trish帶過媽媽去郵輪旅遊。除此以外，他們沒怎麼揮霍，並沒有過著奢華的生活。

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懷孕比中獎更美好

18年前中獎後兩周，Trish得悉自己懷孕的喜訊，這次「中獎」比獲巨額獎金更開心，因為當時她努力了5年半後才成功懷孕。她一直想要孩子，並計劃做試管嬰兒，所以當她懷孕時感到欣喜若狂，她甚至可以為了懷孕而退還所有獎金。

我相信因為我贏得彩票才懷孕，那種感覺比中彩票更好，也是我生命中最美好的事情。

她與Graham育有的17歲兒子Benjamin受父母影響，也一直腳踏實地，甚至沒有零用錢。他們沒送Benjamin去私立學校，只安排他在普通學校就讀，想他享受和朋友在一起的時光。

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當學校廚工與孩子一起

Trish坦言別人看到她，不會認為她是千萬富翁，但如要她裝扮起來，她會覺得自己很虛假，比起華衣美服，她更喜歡牛仔褲。她解釋繼續在當地小學做廚工的原因︰

沒有這份工作，我會無聊得落淚，我愛孩子們，他們每天都讓我振作起來。

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責任編輯：王明芳