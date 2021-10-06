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【慳家同事】同事午飯不合群回家食飯　背後原因為了家人展孝心

親子 17:24 2021/10/06

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同事午飯突然不合群回家食飯，原來是為了買禮物給家人而慳錢。

不少打工仔趁午膳外出食飯抖抖氣，但食餐飯每次數十元起跳，甚至近百元，小數怕長計，有人選擇帶飯慳錢。有網民分享其同事近日突然不跟同事午膳，選擇回家食飯，原來是為了家人而慳錢。

有網民於9月28日（上周二）在「香港討論區」分享了職場見聞，帖文以「同事呢排唔同我地一齊食飯，急急腳咁走」為標題，有一名同事本來跟大家外出食午飯，一星期外出一次放輕鬆及聊天，近日他突然改變習慣，起初以為他變得不合群或約了別人。

平時我哋都會有一日係一齊出去食晏放鬆下，個同事連一齊出去食都唔去，夠鐘就走，我哋開頭以為佢約咗人食飯。

趕回家食午飯

該同事現時每逢食飯時間就很快離開，原來是由於他家在公司附近，他回家食午飯。另一同事問他何以每日刻意回家食午飯再回公司，放飯時間有限，回家很趕急頻撲。他解釋原因是為了家人，

個同事話因為要儲定錢買生日連埋聖誕禮物俾阿爸，佢阿爸睇中咗隻錶，佢想到時可以買到做禮物。

加上同事母親每日下午都會煮飯給家姐的兒子，所以母親順便煮多些份量給他，他就選擇回家吃午餐慳飯錢。

開頭以為係個同事純粹為咗慳錢，先堅持每日都返屋企食飯，點知原來佢每日咁樣做，只係為咗想儲多啲錢買禮物俾屋企人。

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為買禮物贈爸爸省錢

雖然不知道同事父親想買的錶價值多少，但估計省下來的午飯錢可「多除少補」，慳得一蚊得一蚊。除了省飯錢之外，該同事每天返工都是步行，年中節省了不少交通費及乘車塞車時間。

有些網民指有關帖文無聊，職場的八卦小事一則，有些網民則表示由此小事足見該慳家同事用心與孝順，更大讚「孝感動天」，肯買生日禮物予父親是相當用心。更多網民留言見下圖︰

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責任編輯︰王明芳

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