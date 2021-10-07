新功能！ 用八達通App加Citi八達通卡到iPhone 或 Apple Watch 專享$50回贈

購物、食飯、搭車，用iPhone一「嘟」就得？！ Citi八達通信用卡客戶現可將Citi八達通卡加入iPhone或Apple Watch*，步驟非常簡單，毋須按金，完成後就可享受手機一「嘟」即付，無縫交易的爽快！

內置自動增值服務 付款更輕鬆方便



Citi八達通卡可加入到 iPhone 或 Apple Watch，客戶加入卡後，仍可使用實體Citi八達通信用卡，非常靈活！值得留意，Citi八達通卡在iPhone內置自動增值服務，自動增值金額連接Citi八達通信用卡戶口，即使是大額消費也能做到，出門不用擔心八達通餘額不足！用戶亦可於八達通App領取公共交通補貼及查閱交易記錄。

豐富回贈、優惠停不了！



將Citi八達通卡加至 iPhone 的客戶，更不要錯過兩大著數，包括：

1. 高達 15% 車費回贈，每消費 $200 更可享 $1 八達通現金回贈。

2. 由即日起至11月30日，客戶成功透過八達通App加入Citi八達通卡在iPhone或Apple Watch，完成至少一單自動增值交易及在八達通網站登記推廣，即可賺 $50 八達通增值額！

即看以下教學，加入Citi八達通卡到iPhone！

1. 打開八達通App，於「八達通卡」區域中點選八達通在iPhone或Apple Watch；

2. 於「八達通卡」區域中，點撃「+」新增Citi八達通卡；

3. 選擇加入Citi八達通卡並點選繼續；

4. 將Citi八達通信用卡放於iPhone頂背部位置；

5. 按「完成」成功加Citi八達通卡到iPhone或Apple Watch。

*只適用於Citi八達通信用卡基本卡持有人

（必須持有最新版本的八達通App；同時更新iOS / watch iOS至最新版本。此服務支援iPhone 8 / iPhone 8 Plus或以上型號；支援Apple Watch Series 3或以上型號）

還未擁有Citi八達通信用卡？馬上申請，可享$1,000現金回贈及更多禮遇！

優惠受條款及細則約束。

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（資料由客戶提供）