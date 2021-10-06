【強風吹襲】旅發局基於安全考慮　提早今晚拆卸FriendsWithYou藝術裝置

▲ 旅發局基於安全考慮，提早今晚拆卸FriendsWithYou藝術裝置。（旅發局提供）

由於天文台預計未來數日香港會受強風吹襲，在考慮公眾和工程人員安全的大前提下，香港旅遊發展局宣布，於西九文化區藝術公園舉行的FriendsWithYou大型藝術裝置需及早拆卸。另外，考慮到下周初天氣仍持續不穩定，而重新安裝亦需要一定時間及資源，因此活動將提前於今晚（6日）結束。

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旅發局指，感謝公眾一直的熱烈支持，又稱未及參觀大型裝置的朋友可以在不同地方與FriendsWithYou角色見面和打卡。巨型「微笑菠蘿包」香港太空館將延長展出至10月31日。

另外，旅發局明日（7日）起推出可以隨時隨地參與的虛擬版FriendsWithYou角色。市民只需要利用手機掃一掃趣味二維碼（QRcode），即可透過AR技術，在手機與FriendsWithYou的LittleCloud和Rainbow見面，並與他們互動自拍。

在天氣好轉後，市民亦可以繼續親身到訪西九文化區藝術公園、戲曲中心、油麻地天后廟、油麻地果欄、廟街夜市及尖沙咀星光大道，以手機掃描景點展示的二維碼，與FriendsWithYou角色齊齊深度遊覽西九龍。

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記者：陳麗娜