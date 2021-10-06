【施政報告2021】綠色和平批評多項城市規劃措施藥石亂投　促港府發展棕地

▲ 施政報告提出為配合北部都會區，當局將設北環線古洞站接駁羅湖、文錦渡一帶。(程志遠攝)

綠色和平於今日回應行政長官林鄭月娥今日發表任內最後一份《施政報告》時表示，繼「明日大嶼」後， 再一次提出多項不切實際的城市規劃，仍然對海洋、綠化帶及濕地虎視眈眈，棕地規劃政策卻只輕輕提過，批評政府作繭自縛，嚴重拖慢公營房屋供應，促政府立即收回棕地及完善棕地政策，包括用作興建公營房屋、重置作業及修復等，才能解港人的燃眉之急。

綠色和平項目主任陳可淳表示，面對極度逼切的房屋問題，需要的並不是「明日新界」或「明日大嶼」，而是「今日棕地」。無論時間、成本還是環境代價，發展棕地都遠遠低於《施政報告》所提出的方案，絕對是「一棕多得」。陳可淳補充，回想當年政府推銷「明日大嶼」時，形容得這像是解決香港房屋需要的靈丹妙藥，現時卻突然重新提出另一項巨型的發展項目，令人憂慮政府根本是藥石亂投，未曾掌握問題癥結。

另一方面，施政報告亦提及需要進一步檢視「綠化地帶」，聲稱現時正在改劃的綠化地帶只佔整體面積百分之二。然而，綠化地帶用作城市與近郊的天然界線，規劃用途並非發展，因此低開發率本為原意。平衝發展與自然環境是宜居城市的必要條件，不分優次地發展，盲目開發所有地段， 受害的最終只會是廣大市民。她強調，政府與其不斷推出新的概念性巨型發展項目，綠色和平建議政府訂立進取具體棕地政策，把握剩餘的十個月任期，真正解決房屋問題。

綠色和平一直要求政府就2050達致碳中和提出路線圖及時間表及訂立進取可再生能源目標，特首在《施政報告》中宣佈在即將公佈的《香港氣候行動藍圖2050》中定設立清晰的減碳中期目標，及將可再生能源比率增至7.5 至10%，其後逐步增至15%的目標以邁向碳中和，綠色和平認為這對紓緩全球氣候危機有所幫助，對此表示歡迎。然而，特首表示將增加天然氣取代燃煤發電，惟天然氣是化石燃料之一，依賴一種化石燃料取代另一種化石燃料，與紓緩氣候危機的目的背道而馳。

特首指出在2025年確立具體推動新能源交通工具包括商用車的路線圖和時間表，綠色和平認為，政府應加快達致車輛零排放的步伐，從速減少路邊溫室氣體的排放。 綠色和平期望政府能在即將公佈的更新版《藍圖》交代香港達致2050年碳中和的具體路線圖及目 標，並呼籲政府於《藍圖》中訂立取進的減碳政策，以全方位應對氣候危機。

綠色和平樂見「施政報告」提及由環保署一條龍集中管理垃圾收集及處理，然而有關企業生產者責任制的落實時間表，仍隻字未提。政府未來減廢政策，著墨上游加強回收，下游轉廢為能，美其名「轉廢為能」，實為焚燒垃圾，帶來環境隱憂；回收後亦只能製造低等次的產物，可謂綠色假象。 「先生產後處理」實為本末倒置，綠色和平促請政府展示施政決心，源頭減走無謂包裝，推動祼買、添飲、可重用容器的社區配套，訂立實質目標，以達至源頭減廢的初衷。

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責任編輯：洪芷晴