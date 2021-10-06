【明星扮靚】成本地首位確診藝人令知名度提升　施匡翹靠茹素瑜伽保健康

▲ 施匡翹自染疫後對健康更關注。

樂壇新人施匡翹（Zaina）去年入行不久，因曾感染新冠肺炎成「本地首位確診藝人」而為人識，天性樂觀的Zaina自言不感介懷，反感因禍得福令知名度上升，工作機會也增加。康復後的施匡翹更注重健康和養生之道。

施匡翹入行前修讀幼兒教育，原本朝幼稚園老師之路進發，但因被發掘拍廣告，繼而有機會做歌手，她在最後一個學期毅然停學，轉投演藝夢想。

棄做幼稚園老師入行

她慶幸得到父母支持入行。「事實我自小喜歡唱歌跳舞，中學也學習爵士舞，但覺得是較遙遠的夢想，家人也會建議做穩陣的工作。自己讀了兩年幼兒教育，已可獲幼師牌，只欠一年實習才畢業，但最後一年已經有機會唱歌，經考慮後覺得可先嘗試自己喜歡的事情，日後也可以再補讀完課程。」

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放棄原可有穩定收入的幼兒教師工作，而選擇入行做歌手，施匡翹也曾擔心過收入。「幸好公司有底薪，讓我這兩年一直可給家用。」Zania稱見父母從來也給家用予上一輩，因此她自小受薰陶，如果賺一百元就會給六成予家人，十分孝順。

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施匡翹在新歌《Stay》展示舞技，MV亦大騷長腿，擁優美身段的Zania，已有8年素食經驗，亦感因此令健康受惠。

素食後皮膚更好

她憶述素食原因，是在17歲時看過關於屠宰的紀錄片，因感到太殘酷而決定戒肉食。「一開始朋友都以為我講玩，因我以前很愛食肉，尤其打邊爐一定要食牛肉，但決定了茹素後就變得很堅持。」

Zania素食後感身體狀態更好：「中學時我比較多青春荳，吃素後就沒了此問題；另外，因常游水，以前皮膚較黑，但漸漸也變白晢。」

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勤以瑜伽塑身

主要食蛋奶素的她，就建議要飲食均衡才有營養。「初期因怕不夠飽，故多吃了飯、麵包等碳水化合物，不自覺便變胖，於是看很多資料參考，之後便多吃豆腐、蛋、波菜、木耳、果仁、乳酪等含蛋白質及鐵的食物，營養含量比肉類更多，最重要不要偏食。」

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入行後因要保持身段，Zania就以瑜伽來塑身。「在患新冠肺炎康復後，更明白養生的重要，現時晚上12點前一定會睡覺，早上7點起床，亦會做一小時瑜伽，盡量每天都做。」

她笑言因運動量高，食量也不少，故更要努力健身，有時知道要拍攝，晚上亦會斷食，以維持苗條身材。

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化妝及髮型：Wingkee Makeup

形象：C.Jo Lee

記者：區家歷