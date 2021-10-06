【施政報告2021】當局推多項措施培育研究人才發展創科　多間大學校長表示歡迎

▲ 當局推多項措施培育研究人才發展創科。（經濟日報資料圖片）

新一份施政報告提出，延長原定明年7月結束的「研究配對補助金計劃」，讓工商界能繼續善用計劃支持高等教育界的研究工作。政府消息人士指，該計劃目前尚餘13.7億，另外，教資會資助的研究院研究課程學生超收上限，將放寬至10成。詳情即看：【下一頁】，嶺大、浸大、理大及都大均表示歡迎施政報告有關支持大學教育及學術研究建議。

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嶺南大學校長鄭國漢教授歡迎政府相關措施，校方會全面配合。他認為，有關建議有助提升本港大學學術研究和知識轉移的長遠發展，可增強本港的競爭力和促進大灣區的專業人才培訓。鄭國漢又感謝大學教資會全面檢討研究式研究生課程學額的分配機制和考慮增加學額的可行性，以及探討在研究基金作額外撥款，協助各大學按其特色及獨特使命持續發展。

浸大校長衞炳江亦對《施政報告》提出一系列支持創科和研究發展的措施感到鼓舞，他認為放寬教資會資助的研究課程學生超收上限，將有助鞏固本港高等教育界作為人才樞紐的作用，提升大學的研究能力，以配合本港的發展需要。對於政府表示將設立「InnoLife Healthtech Hub 生命健康創新科研中心」，衞炳江指生命健康是浸大其中一個重點科研領域，期望該中心能為本港生命健康研究和產業發展提供動力。

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理大校董會主席林大輝表示，感謝特區政府支持理大把其用作提供自資專上教育的紅磡灣校舍，用於教育和研究發展，亦感謝港府高度評價理大參與國家太空探測項目方面的貢獻。理大校長滕錦光教授則說，對政府推動創科發展的決心感到鼓舞，將繼續響應港府建設大灣區和發展創科，推進在大灣區的辦學工作以及在創科和知識轉移等方面的合作，為香港、大灣區及國家作出貢獻。

都大校長林群聲則說，樂見政府延長研究配對補助金計劃，讓大學有更多時間進行規劃，並推動社會各界與高等教育界別的研究合作。他表示，將與政府積極研究增撥土地作教學及科研用途，以容納更多教研設施及為學生提供充裕課外活動空間，以提升學生的學習質素。

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記者：黃悅晴