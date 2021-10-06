【涉違合約】涉違約案高院續審　林小明指江若琳「買條裙8萬蚊著一次都買」

▲ 寰宇國際集團主席兼執行董事林小明今午續作供。

藝人江若琳與前經理人寰宇藝人管理有限公司的合約糾紛案，今（6日）於高院續審。公司主席兼執行董事林小明供稱，江於簽約公司的10年間的確從未試過有淨收入，指江「洗大咗咪蝕囉，佢買條裙8萬蚊著一次都買」。

原告為寰宇藝人管理有限公司，答辯人為原名江玲的江若琳及東旺國際娛樂有限公司。原告主席兼執行董事林小明今午作供，答辯一方質疑林的公司猶如高利貸，因公司借錢予年輕人當藝人，所有開支均由藝人自行負責，公司借貸之餘又收取藝人收入的65%為佣金，其後又可以向藝人追討欠款，雙方之間屬不合情理的交易。

林回應指，以高利貸比喻是對其公司是侮辱，「我借錢俾佢無收利息，佢唔滿意可以唔簽，65%分成係大家協議，你紅就話分錢啫，你唔紅，分65%俾我都無用㗎。」

林續指，公司花10年時間「捧紅」江，使江其後在內地可收取巨額片酬，「都唔知付出幾多代價俾佢」。林指出，這只是一場你情我願的交易，因此後來公司要求江續約至20年時，江曾說只分成10%予公司，因為她當時自覺「很紅」。

被問及江要付出大筆開支去經營歌唱事業，林坦言「佢鍾意發明星夢、歌星夢，我都無辦法㗎，之後幫佢開咗演唱會，咪終於搵到兩間公司同佢出，唔使自己出碟囉，之後佢自己都去拍劇㗎，因為搵到錢吖嘛」。答辯一方又問及，在10年間，江在寰宇內有否淨收入。林坦言「無試過有淨收入」，並指江「洗大咗咪蝕囉，佢買條裙8萬蚊著一次都買」。

聆訊明(7日)續。

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記者：楊詠渝