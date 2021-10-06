【施政報告2021】消息：教育局已收齊全港學校國安教育計劃書　如無成立小組統籌會作跟進

▲ 據悉，教育局已收齊全港學校的國安教育計劃書，現正檢視相關內容。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日（6日）公布任期內最後一份《施政報告》，重申通過不同活動和模式加強國家安全教育，政府消息人士指，教育局目前已收齊各校於本學年推展國安教育的計劃，現正檢視相關內容。

本學年推展國安教育的計劃書原於8月底截止提交，教育局上月曾稱小部分學校尚未提交。消息指，教育局目前已收齊全港學校的計劃書，正進行檢視，如有需要會再作進一步跟進。

政府消息人士透露，大部分學校均在計劃書列明，已設立負責統籌推展國安教育的工作小組或委員會，該人士稱學校「原則上一定要成立小組或委員會」，如學校未有設立，局方會向該校了解其原因，了解學校能否在不設小組的情況下推展國安教育工作；局方亦會按循現有視學安排，一併視察學校實施國安教育的情況。

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記者：馮琪雅