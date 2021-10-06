【荷里活有個耆福黨】羅拔迪尼路設局呃保險　謀財害命引發笑料

▲ 《荷里活有個耆福黨》

資深影迷對羅拔迪尼路（Robert De Niro）最印象當時一系列黑幫片、警匪片，年資相對較淺的影迷對羅拔迪尼路最有印象的演出可能是《非常外父揀女婿》（Meet the Parents）、《見習無限耆》（The Intern）一類喜歡。

其實羅拔迪尼路早在80年代主演著名喜劇《午夜狂奔》（Midnight Run），當時甚受歡迎。該片編劇為佐治加路（George Gallo）執導新作《荷里活有個耆福黨》（The Comeback Trail）與羅拔迪尼路合作。

此外，並找來同樣好戲摩根費曼（Morgan Freeman）、湯美李鍾斯（Tommy Lee Jones）參演，三大高手鬥戲。

見盡影圈百態

《荷里活有個耆福黨》以70年代為背景，講曾風光一時的荷里活監製麥斯（羅拔迪尼路飾）可惜新片票房失利，於是欠下黑幫金主方雷（摩根費曼飾）巨債，不得不想盡辦法籌錢還款。

在現實中，縱橫影壇多年的羅拔迪尼路稱，曾遇過像《荷里活有個耆福黨》般狡猾的製片：「我當然遇過，但如果遇到像我的角色的那種人，我會把他當透明，不會把他當一回事。」

羅拔迪尼路更爆料指：「拍《幕後情人》（Mistress）時，由Barry Primus執導，這是根據他的真實經歷改編，就是當他嘗試為他的作品尋找資金時，遇到了不少投資者想要把他們的女朋友放在他的電影內。」

不過他也稱：「任何行業，總會有人想要把一位情婦或者『熟人』放到投資項目中。這不一定發生在70年代，而是隨時可能發生。很多製片以為他們可以用自己或導演的名氣為電影融資，有時並不是那麼簡單。所以，他們要像我的角色一樣，不停爭取。」

異想天開呃保險

至於片中的羅拔迪尼路飾演的麥斯十分狠死，異想天開決定借開拍新片之名，邀得過氣動作巨星杜克（湯美李鍾斯飾）任男主角，並設法在電影拍攝期間製造意外把他弄死，詐取鉅額保險金。

此片有很多取笑影圈事的情節，比如雖然影片以70年代為背景，但惡搞出名拍戲「成龍上身」的湯告魯斯（Tom Cruise）。

因為片中羅拔迪尼路有開戲呃保險的念頭，就是因為他去片場探班，見到一個打扮成湯告魯斯模樣的演員拍攝時意外失足，結果竟因此賺到500萬美金保險賠償，令他決定要殺死自己作品的男主角，由此帶出一連串瘋狂情節。

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