【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　股東時景恒供稱「早啲報警或者好多人嘅命運都會唔同」

▲ 時任時昌迷你倉最大股東時景恒今午續於死因庭作供。梁錦麟攝

2016年淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，導致高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑殉職。時任時昌迷你倉最大股東時景恒續作供稱，當他得知發生火警後，曾吩咐下屬立即報警。時供稱「如果當時可以早啲報警，或者好多人嘅命運都會唔同。」

時任時昌迷你倉最大股東時景恒續作供稱，2016年6月21日當日，從管理層的WhatsApp群組中得知淘大工業村發生火警。隨後時與淘大工業村迷你倉區域經理黃家晉通電，得知迷你倉3樓發生火警，而黃正準備救火。時隨後吩咐黃若未能處理，就立即報警。

時又指，他隨後亦有致電時昌助理物業經理呂國榮了解，呂表示希望嘗試自行處理，時則吩咐呂立刻報警。時續指，「如果當時可以早啲報警，或者好多人嘅命運都會唔同」。

時又表示，當日未有到過火警現場。因當時已有不少傳媒致電詢問詳情，以及迷你倉有3成租戶為附近居民，故時擔心到達現場後會被他們包圍。時又指，從未試過報警，第1次報警或會慌亂，故未有親自報警。

時昌迷你倉裝修承包商王岱早前作供稱，淘大迷你倉的1、2樓是由澳洲專業迷你倉公司的專家設計，而其餘樓層則參考其設計。家屬代表大律師在庭上向時問及，時早前的書面口供曾提及，2樓是於2010年租用，而1、3樓則是2004年時租用，在時間上與時較早前的供詞不吻合。

時指出，這是因為當初錄取書面口供時弄亂，1、2樓的確是由該專家設計。時解釋，在1、2樓的門及鎖均印有該公司的英文名稱，自己亦可以致電該公司取得證明。

時又表示，迷你倉以鐵網分隔，目的是希望職員巡倉時可以了解倉內擺放的貨物是甚麼。時又指，同事在巡倉時會以鏡觀察倉內貨品。時隨後亦同意客人可用物件遮蓋鐵網，因此上述方法未必完全有效。

死因研訊明（7日）續。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：梁錦麟