【毛姐教煮】毛舜筠分享紫椰菜花大蔥湯　5種材料抗炎美顏預防心血管病【內附做法】

▲ 毛舜筠分享紫椰菜花大蔥湯食譜。

向來駐顏有術的「毛姐」毛舜筠，一點也不像快將踏入60歲。毛姐素來注重健康飲食，與陳宇琛及其太太、前有線電視主播林佑蔚（Camille）樂於在網上分享有營食譜，其中公開一道「紫椰菜花大蔥湯」就具備抗炎、美顏、護心等功效，做法簡單，適合關注健康的人士食用。

毛姐在YouTube頻道「Mo Moments」中分享了這款「紫椰菜花大蔥湯」的食材及做法，毛姐直言做法簡單：「但真係好正。」不僅具備豐富營養，賣相更相當吸引。

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本身對營養學極有興趣的陳宇琛太太林佑蔚（Camille）補充，椰菜花是低卡、低碳飲食的好選擇，而且非常飽肚，適合打算修身Keep Fit的人士食用。而椰菜花本身含有類黃酮（Flavonoid），是一種天然強效抗氧化劑，能預防心血管疾病，具有抵抗自由基、抗炎、抗菌等功效，對身體相當有益。

椰菜營養豐富，熱量低，是不少女士的減肥飲食之選，但原來不同品種的椰菜的營養價值也有差異。「營養生」（Negimen）就曾介紹了白椰菜、紫椰菜及皺葉椰菜的營養成分，點擊了解更多：

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椰菜有助消化減少炎症

各款椰菜有不同功效，其中白椰菜有助健腦、補腎；紫椰菜可減低身體發炎；皺葉椰菜則可以保持皮膚完整性。

對於胃相較弱的人士，椰菜更可作為天然胃腸道藥物和天然腸胃止痛藥，還可幫助消化，減少慢性炎症和降低膽固醇水平。

但有一點要特別留意的是，由於椰菜纖維比較粗糙，煮熟後的椰菜更容易被身體消化及吸收。因此，甲狀腺機能較低、瘙癢性皮膚病、脾胃虛弱或胃腸道潰瘍的人士，應避免進食椰菜。

毛姐每餐只吃7分飽

毛姐保養得宜，是圈中凍齡美魔女之一，她曾分享過，晚飯盡量會在晚上6時前吃，最多只吃7分飽，而且注重均衡飲食；而她亦喜愛做運動，每星期保持至少運動3次，以步行為主，每次約行1至個半小時。

向來注意飲食及運動的毛姐，近年除了持續幕前演出，也不時會在網上分享生活近況：

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至於與毛姐一起分享飲食心得的林佑蔚（Camille），在2017年與拍拖兩年、現年42歲的陳宇琛（Sam）結婚，婚後仍不定期在網上放閃。

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責任編輯：羅嘉欣