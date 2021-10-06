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【施政報告2021】林鄭月娥稱政府比現屆區議會更具代表性　指「區議會從來都無權」

社會 18:42 2021/10/06

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林鄭月娥強調「區議會從來都無權」。（陳靜儀攝）

行政長官林鄭月娥今日（6日）公布任期內最後一份施政報告。下午在政府總部舉行記者會。林鄭月娥稱施政報告展示新氣象新未來，一文看清施政報告重點。詳情即看【下一頁

林鄭月娥表示，有關施政報告中所提及的北部都會區願景，她只是嘗試提出一個願景，而非針對細節問題，未來會再研究其可行性。她又強調在香港，土地最能製造財富，例如新建居屋以低於市價的價錢出售仍有盈利，開拓土地會帶來更大量收入，如因擔心成本而不做，林鄭月娥形容這「不但短視，而且不負責任」。

林鄭月娥回應施政報告中沒有提及區議會未來路向，並在其他文件中收回區議會撥款權力。她稱此舉「不存在光明正大或陰濕」，只因按現行「愛國愛港」選舉條例，多人不符合法定要求，令區議會變成殘缺不全。而因尊重政治體制，現屆區議會有4年任期，而有十多個選區在區議會沒有代表，若僅剩3人的區議會仍能繼續決定撥款，則難向沒有代表的選區交代，是不民主的做法。林鄭月娥稱，民政事務處認為讓政府代表整個區進行撥款決定會更有代表性，更符合選民利益。

林鄭月娥強調，這並不是收權，「區議會從來都無權」，它只是一個諮詢組織，而政府會尊重其意見，撥款負責人都是政府官員，管制人員是民政事務總署署長，「收權」是一件很大的事，不經法例修訂不可收權。

《施政報告2021》重點政策一文看清：https://bit.ly/3a7Kywp

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記者：黃穎津

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