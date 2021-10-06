【施政報告2021】教資會研增加資助研究課程學額可行性　探討作額外撥款支持大學研究

▲ 教資會將研究增加資助研究課程學額可行性。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日（6日）發表最新一份施政報告，當中公布多項針對本港高等教育、研究及挽留人才的政策措施，包括提升教資會資助研究院研究課程超額收生上限，並邀請教資會研究增加相關學額的可行性等。大學教育資助委員會主席唐家成對有關措施表示歡迎，又指教資會將檢視研究院研究課程學額的供求情況，並研究增加學額的可行性。

唐家成表示，本港8間教資會資助大學目前共有5,595個資助研究院研究課程學額，教資會已於本年6月成立工作小組，檢討研究院研究課程學額分配機制，目標是在12個月內完成，教資會亦將會有關學額的供求情況，並研究增加學額的可行性，至於政府將超收限額由70%逐步提升至100%，唐家成相信安排有助大學靈活調配資源以培育更多研究人才，亦有助優化大學的研究發展。



另外，研究配對補助金計劃將延長兩年至2024年中，唐家成指出計劃為高等教育界開拓更多研究經費來源，並加強院校與私營機構的協作，相信計劃延長將讓大學有更多時間進行規劃，並持續提升高等教育界研究對社會的影響力。



唐家成又表示，為配合政府加強大學在創科發展的角色，教資會亦會探討在研究基金作額外撥款，讓研究資助局增加對大學研究工作的支持。教資會將與政府、大學及其他持份者緊密合作，全力推展這些新措施，積極為培訓人才和鞏固科研優勢作出貢獻。

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責任編輯：黃悅晴