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【支援弱勢】Lalamove用戶下單賺積分　可換優惠券或捐贈食物予慈善機構

社會 17:38 2021/10/06

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

Lalamove用戶下單賺積分，可換優惠券或捐贈食物予慈善機構。（lalamove網頁截圖）

全天候即時送貨平台Lalamove今天推出「Lalamove獎賞計劃」，用戶使用Lalamove送貨服務的同時，可賺取積分換領獎賞，或捐贈積分支援社群。

Lalamove表示，用戶每次成功下單即可獲取Lala積分，每消費1元可賺取1點Lala積分。積分可兌換多個品牌的獨家餐飲和購物獎賞及優惠券，包括Decathlon、eCup、Green Common、HäagenDazs、Pacific Coffee、HKTV mall、OpenRice、百佳超級市場和一田百貨等。

Lalamove冀透過「DeliverCare」計劃，支援各地社群，為他們送上關懷。「Lalamove獎賞計劃」亦與本地慈善機構惜食堂（Food Angel）和香港愛護動物協會（SPCA）合作，用戶可以選擇使用Lala積分捐贈食物予弱勢社群，或為被遺棄的小動物送上愛心。

Lalamove首席運營官盧家培表示，Lalamove致力為各式企業和消費者提供快捷可靠的送貨服務之餘，亦一直以不同方式與用戶緊密聯繫，提升用戶體驗。 「Lalamove獎賞計劃」是品牌重要的里程碑，希望透過計劃回饋用戶對公司的支持，讓大眾平日使用Lalamove即時送貨服務的同時，享受更多樂趣及禮遇。

用戶登記成為Lalamove的會員，便可即時賺取積分，更可透過Lalamove網頁或手機應用程式的「獎賞」頁面，一站式管理積分，隨時查閱Lala積分餘額、獎賞紀錄，以及最新優惠。如欲了解更多有關「Lalamove獎賞計劃」的資訊，可瀏覽計劃網頁

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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