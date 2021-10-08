【情緒管理】兒子感焦慮拒返學發脾氣打人　港媽耐心疏導情緒伴兒走出陰霾

▲ Livia育有一對資優子女，希望他們開心成長。

處理小朋友情緒是一門學問，曾任幼稚園校長、現為香港資優教育學苑學校及學生服務部總監鄧沅叞（Livia），育有一對資優子女。其兒子讀幼稚園時出現焦慮症狀不願上課，升讀小學後被校方投訴出手「打同學」，更被懷疑患「ADHD」，轉校後問題仍持續。直至發現兒子屬資優，得知他雖思考敏捷，卻不善表達，Livia與丈夫鼓勵他打開心扉，一家人才回復良好溝通，行為問題得以改善。

兒子讀幼稚園現焦慮症狀

Livia大女現年14歲，讀傳統學校中三；細仔11歲，讀國際學校七年級。憶起兒子跌宕的成長經歷，她不禁心酸，指兒子就讀幼稚園K3時，遇到嚴厲的班主任，害怕受責罵及懲罰而抗拒上學，並出現焦慮的情況。她形容兒子當時像「撞邪」一樣，

每晚準備洗澡睡覺，他就變了另一個人，會發脾氣、開始打人，又會狂哭，說自己不要上學、不要洗澡。

在焦慮症狀初現時，Livia便帶兒子接受輔導，也曾找心理學家及精神科醫生協助處理，可是效果不彰。升讀小學後，兒子出現行為問題，曾舉手作勢「打同學」。為此Livia到校見主任，「老師只着眼他嚇人的動作，卻不知道他為何這樣做」。過後兒子被標籤為「曳」的學生，老師上課時將他的桌子搬到教師桌旁邊，面對全班同學上課；亦特設一本「行為簿」，用作紀錄兒子在學校及家中的狀況。

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轉校後行為問題持續

得知兒子遭受這般對待，Livia並不好受，曾多次抱着兒子一起哭，問他「媽媽做什麼會令你好一點？」。她坦言當時自己的情緒受牽動，每次收到學校來電都感到害怕，心想「今次又做咩事？」；若電話整天沒響起，她才鬆一口氣。

有感傳統小學不適合兒子就讀，她安排兒子小三轉讀國際學校。原以為轉換環境可脫離苦難，惡夢卻揮之不去，「第一個星期接老師電話，第二個星期再接校長電話，都是說他的行為問題」。校長建議她帶兒子去做評估，出乎意料之外，Livia發現兒子是資優生，並洞悉行為問題的根源。她指兒子雖思考敏捷，卻不善表達，因此發生事情當下，會選擇動手而不是用言語來表達情緒。

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先處理情緒後講理

為了幫助兒子表達自己，Livia與丈夫決定多管齊下，讓兒子參與校內學習支援小組、校外一對一輔導及社交小組，亦在家中引導他說出心底話。她指以往見到兒子「扭計」、發脾氣，都想立即制止事件，卻發現這種方法治標不治本，小朋友的情緒根本未被處理。後來每當兒子情緒激動，Livia都會先問他「我見到你很生氣，有甚麼可以幫你？」；見到他不開心、在哭的時候，會第一時間擁抱他。

經過一年多密集式訓練之後，兒子習慣表達自己所想，沒再出現行為問題，現時愛與爸媽聊天，更有時「雞啄唔斷」。Livia指處理小朋友情緒最忌「硬碰硬」，若小朋友發脾氣時再罵他，情況只會變得更差，「大家各自去冷靜一下，找方法緩衝，其實已經贏了一半」。

盼子女開心成長

處理兒子情緒問題時，Livia順道帶女兒進行評估，發現女兒同屬資優。她指兩姊弟性格不同，姊姊較文靜，對文字敏感，言語方面尤其有天份；弟弟則較好動，運動細胞強、記憶力甚佳。以往Livia花大量時間及心力照顧兒子，從小培養女兒自立，小學三年級已放手讓她自行溫習。

她續指女兒就讀傳統學校，課業繁重，且對自己要求高，曾感到壓力。Livia經常與女兒傾談，找方法疏導她，

我不是要她成為狀元，我寧願她有高的情緒智商。一個能夠快樂成長的小朋友，好過成績很好，但很多方面都想不通的人。

Livia曾任奧恩國際幼兒園暨幼稚園校長，致力推動情緒教育及品格教育。她認為培養小朋友不應只着重成績，其抗壓能力、自學能力、溝通能力及創意思維也很重要。今年Livia轉任香港資優教育學苑學校及學生服務部總監，推行全人發展課程，助資優生掌握情緒管理、社交技巧及培訓領導能力，並透過增設的運動項目體驗群體合作及解難，令小朋友的成長經歷更豐富。

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記者：胡嘉儀