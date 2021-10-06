【施政報告2021】中華電力表示歡迎施政報告為2050年前實現碳中和訂出清晰路線圖

▲ 中華電力表示歡迎施政報告為2050年前實現碳中和訂出清晰路線圖。(經濟日報資料圖片)

中華電力有限公司歡迎及支持行政長官林鄭月娥女士今日（6日）發表2021年《施政報告》，為香港2050年前實現碳中和訂出清晰的路線圖。中電指，極端天氣是由氣候變化引致最迫在眉睫的風險，因此有迫切需要制定計劃減少碳排放，以緩和氣候變化可能對人類造成的破壞。中華電力將全力配合政府及與社區緊密合作，在電力行業落實增加新零碳能源及減低電力供應的碳強度。

中華電力總裁蔣東強先生表示，在2050年前達致碳中和的目標是香港的重要里程，政府即將公佈《香港氣候行動藍圖2050》，會定下更進取的減碳排放策略和措施。中華電力會致力逐步淘汰燃煤發電，及透過本地項目及區域合作，開發更多零碳能源以滿足香港電力供應，達致全方位減碳的策略。中華電力除了支援客戶減少他們的碳足跡外，並透過節能環保的公眾教育工作推動社區邁向低碳綠色生活。

他續稱，中電將繼續支持政府實施相關協調政策，例如推動車輛電動化，以減少交通及其他界別的碳排放。上月，中電集團與GE簽署合作備忘錄，共同為中華電力在香港的燃氣發電設施構思減碳路線圖，探討利用氫氣等低碳燃料和最新科技。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴