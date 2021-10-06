【親子共讀】善用對話式閱讀法助親子共讀　幼兒教育專家︰能提升幼兒語文能力

▲ 家長平日與幼兒進行親子共讀，可嘗試以「對話式閱讀」的方法。（iStock圖片）

繪本閱讀對幼兒語文學習的好處很多，家長平日與幼兒進行親子共讀，可嘗試以「對話式閱讀」的方法，讓彼此有互相交流的機會。不少研究發現，進行對話式閱讀的幼兒，其語言能力發展於短短幾周內已有明顯的提升，而共讀的數量與幼兒能力的進步亦成正比。

對話式閱讀的概念由美國心理學家Whitehurst提出，主張幼兒由傳統被動聽故事的角色，改變為主動參與講故事的角色。方法以4個英文字PEER涵蓋，即引導（Prompt）、評估（Evaluate）、擴展（Expand）、重複（Repeat）。而引導的過程中，主張以CROWD的方向作提問，即填充式（Completion）、回憶型（Recall）、開放式（Open-ended）、六何（Wh-）、連結生活經驗（Distancing），以協助幼兒建構內容所得。

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以五味太郎《爸爸走丟了》為例，家長與幼兒進行親子共讀，可運用CROWD的提問方式與幼兒進行對話。故事講述爸爸與兒子小寶到百貨公司，小寶專心玩遊戲機之際，發現爸爸不見了，便以爸爸的特徵四處尋找。家長講述故事時，面對年紀較小的幼兒，可以把當中的一些地點、物件轉化為一些填充題讓孩子回答，例如小寶與爸爸去___。小寶在百貨公司內玩___。回憶型問題則可以是：小寶用甚麼方法找爸爸？小寶是否一試便成功了？開放式問題可以是：你覺得小寶找爸爸的方法好不好？六何的問題可以是：書中的小寶發生甚麼事？小寶在哪裏與爸爸走失了？連結生活經驗的問題可以是：如果你在街上與爸媽走失了，你會怎樣做？

當幼兒回答以上的內容時，家長則須以評估、擴展、重複作進一步的引導訓練。例如當幼兒回答單字或短語時，家長可按幼兒的內容進行評估並作出回應，可以讓幼兒一同複述內容，以訓練其表達能力。以上的方法只要我們持之以恒，幼兒的語文能力定能提升。

全文刊於《經濟日報》專欄「博士童行」，原題為「對話式閱讀法」。

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