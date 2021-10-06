【施政報告2021】2023年起分階段實施入學申請全面電子化　消息：研簡化幼稚園加價程序

▲ 括中小學收生安排電子化，由2023年起分階段實施。

行政長官林鄭月娥今日（6日）公布任期內最後一份《施政報告》，除加強學校國安教育及創科人才培育外，其他教育新猷著墨不多，早前指不可行的幼師薪級表亦未有再提及，但提出多項措施便利師生，包括中小學收生安排電子化，由2023年起分階段實施，以及簡化幼稚園行政程序，消息指措施涉及參加幼稚園教育計劃的學校申請加學費程序。

據施政報告附篇，為推廣更廣泛應用資訊科技以提升服務效率和方便市民，由2023年起，分階段把小一及中一入學申請全面電子化，包括提交申請及公布派位結果。

當局亦會進一步提升學生資助服務網上平台功能，鼓勵網上提交申請及證明文件；推出24小時聊天機器人服務協助查詢；以及支援通過流動平台和使用手提設備更暢順進行家訪和面談。

▲ 新一份施政報告宣布，2023年起分階段把小一及中一入學申請全面電子化。（資料圖片）

此外，為逐步落實推動幼稚園發展的措施，包括精簡行政程序，既要確保質素和有效監管，又能維持幼稚園界別靈活、多元及充滿活力的特色，以應對社會不斷轉變的需要。

政府消息人士指，教育局在今年已簡化參加幼稚園教育計劃的申請學費調整程序，受惠學校包括免費、凍結學費及減學費的申請，當局亦正考慮將簡化安排擴至加學費幅度較小的學校，即學校只需提交上調後的每期學費及預計收生人數等基本資料，無需如以往般詳列學校資料。

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記者：馮琪雅