【新冠疫苗】97歲嫗離世前14日曾打針　沒有臨床證據顯示由疫苗引起

▲ 97歲嫗離世前14日曾打針，沒有臨床證據顯示由疫苗引起（資料圖片）

本港新冠疫苗接種計劃持續，衞生署今（6日）更新疫苗接種監測，再多一人於離世前14日內接種新冠疫苗，涉97歲女子，並沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。另署方沒有接獲涉及12至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。

據了解，該名97歲嫗10月3日離世，曾接種科興新冠疫苗，其曾患有哮喘、高血脂症及痛風。

，衞生署共接獲85宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫管局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

截至昨日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會（專家委員會）已總結26宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為19宗個案與疫苗接種沒有關聯，一宗仍待獲取更多資料作評估。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

根據醫管局資料，9月6日至10月3日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有105.4宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有4.6宗，整體死亡率與過去三年同期數字相若。

當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每十萬人有5.3宗，而有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為每十萬人有0.7宗。

此外，未有接種疫苗紀錄的流產個案比率為每十萬人有35.7宗，而有接種疫苗紀錄後流產的個案比率為每十萬人有8.3宗。

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責任編輯：鄧凱文