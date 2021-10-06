【逆境自強】疫情癱瘓旅行社生意二千萬生意歸零　患癌老闆轉賣$9熱狗︰香港人打不死

▲ William及太太Alice做旅行社近 20 年，最近於佐敦開設了以候機室為主題的咖啡店。

一場世紀疫情令全球旅遊業淪陷，旅行社更是首當其衝。有「旅遊博視」之稱的杜德源（William）與太太Alice經營旅行社近20年，面對突如其來的疫情重創，也笑言生意在兩年間猶如架超跑般「以極速3秒間直向下墮」。

同時William更不幸患上膀胱癌，但已登六的他沒輕言放棄，反而決定轉型開設以機場做主題的咖啡輕食店「候基室」，希望在這個消極年代，以自己的故事勉勵大家：只要咬緊牙關，香港人無咁易死。

▲ William及太太Alice做旅行社近 20 年，最近於佐敦開設了以候機室為主題的咖啡店。（曾耀輝攝）

某日如常在網上找新餐廳時，無心插柳下竟在佐敦區發現一間設有機場Boarding Gate及登機牌打卡點的Cafe「候基室」，這情景既熟悉又陌生，原來大家在疫情肆虐下已快將兩年沒機會踏足機場出走一趟。能花心思布置出這種場景，並選用機場候機室作小店主題的，就是旅行社旅遊博視的創辦人William及他的太太Alice。

對於已年屆60的William夫婦來說，2019年絕對是悲喜交雜的一年。William說︰

我們做了旅行社近廿年，2019年是開業以來生意最好的一年，營業額幾乎達二、三千萬。豈料翌年就碰上疫情急劇下跌，僅一年時間就付之一炬。我經常打趣說，旅行社生意就好像架最靚的超跑般，以極速在3秒間直向下墮，最慘是不知道何時着地。

感激朋友關照帶入行

其實William投身旅遊界前，與太太也是從事製衣業。想當年他曾是國內一間成衣工廠的第二把交椅，廠方規模龐大，有逾5,000個員工，他更揶揄自己當時是非常巴閉兼「乞人憎」，可惜1997年時公司上市失敗並出現危機，他被迫離職，後來做過指紋機等創意產物亦不成功。

中年失業，又因曾位高權重難找同行工作，家中頓失經濟支柱。「幸而到2003年朋友見我倒楣就關照我，邀我到他的旅行社工作。因為我當時仍欠下一身債，就一口答應，自此就入行。」

▲ William自認是旅遊通，酷愛在網上寫遊記，且會自費去試食試住，最愛自駕遊，出版過14本旅遊書。

起初他是以打游擊方式在「師傅」的旅行社打工，至2009年時機緣巧合路過旺角金雞廣場，見到寫字樓月租僅5,000多元，就乾脆用僅餘的5萬元積蓄創業，開設「旅遊博視」旅行社。

「後來師傅的4間旅行社也結業了，我絕對感激他帶我入行，寒天飲冷水，點滴在心頭，失意時才感受到人情冷暖。沒有他，根本沒有旅遊博視。」在輾轉十年間，旅行社慢慢建立口碑，深受自遊行客人歡迎，於2019年公司發展得最蓬勃時，他們還趁市道好賣舖獲利，搬到佐敦現址。

三度患癌切除膀胱

可惜好景不常，於同一年間，William的身體突傳來噩耗。

「自問身體一向不差，每日工作12小時也面不改容，但某晚突然小便有血，經檢查後發現膀胱有個4厘米的腫瘤，是膀胱癌，當時我完全接受不了。」

膀胱癌復發機會率偏高，這兩年間他就兩度翻發，上月更進行了切除膀胱手術，現需以造口排尿。

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經歷過生意上沉重打擊及數度徘徊生死之間，William說一直給予他動力堅持的，就是一班親朋好友及信仰。「咖啡店前身是間台灣茶飲店，但總是門可羅雀，最終更結業，我就萌起開『旅遊咖啡店』的主意。」

不過William及太太都是飲食業門外漢，甚至平日在家也懶得做飯，要當上食店老闆實在是一大挑戰。

「太太常說笑，指咁大個女都未洗過如此多碗碟，只是懂食。起初我們連賣甚麼也未有定案，但我喜歡吃熱狗，而且整個佐敦區也沒有，不如就做熱狗吧。」礙於小店不能以明火煮食，熱狗及咖啡等輕食就最適合不過，而且William說他賣的食物是他從遊歷各國的多年經驗中精選出來，並非sell味道，而是背後的故事。

重視故事多於味道

如店家的咖啡，就是由一款來自泰北清萊的咖啡豆所沖泡。他有位朋友十多年前去清萊宣教，後嫁予村長的兒子，並改變曾是毒犯的丈夫一生，由種罌粟花改為種咖啡，非常有意義。

而另一款主打的台灣恩記牛肉麵，就是他一位非常喜歡吃台灣喜來登酒店牛肉麵的饞嘴牧師朋友，幾經辛苦央求退休大廚傳授秘方所創，William就決定引入冷凍包裝在小店賣。

我們不是要刻意打入飲食界的人，而是希望由不同國家找到好的食材，用心呈現出它們精緻的一面。身上少了包袱，反而得到街坊讚賞。

而且候基室身處的是一幢福音大樓，經常有不少弱勢社群會來排隊取飯，William希望能回饋社會，特意推出僅$9的抵食熱狗，讓大家負擔得起，亦有好心食客會先買「熱狗券」，再囑咐他免費送贈予有需要的人。

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冀小店成開茶會地方

賺錢對他兩夫婦來說是其次，William最希望是能以自己的故事鼓舞到現今世代的香港人。

在這荒涼及負面的時代，老行業還能轉型麼？由我的故事證明是可以的。不只是死路，要相信仍有路行，只要咬緊牙關，香港人無咁容易死！

他對將來亦充滿信心，深信旅遊業一定會復甦，捱得過便可以。他說︰

「或許我是比其他人遲起步，但又有誰可以拿尺去度你是遲或早，再者香港有幾多間餐廳是跟旅行社有關呢？我還有個夢想，希望疫情完結後能再飛時，我的客人能在這間咖啡店中開茶會，邊喝咖啡吃熱狗，邊和我研究行程。同時希望有機會幫助到有需要或心靈需輔導的人，來這裏和我聊聊天，有信仰的人可以來聚聚，沒有信仰的也可來吃個包，各適其適，就是這間咖啡店存在的最大意義了。」

▲ 台灣恩記牛肉麵（$65/碗）：來自台灣的人氣牛肉麵，有大大塊牛肉，另有2人份急凍版可外帶回家慢慢品嘗，每盒$120。

候基室The Boarding Gate

地址：佐敦廟街239號八福匯地舖

電話：3488 7642

營業時間：10:30am-7pm

記者︰黃依情