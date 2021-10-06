【施政報告2021】港大感謝港府為學校預留土地　校長張翔：港大將不遺餘力為創科作貢獻

▲ 港大感謝港府為學校預留土地興建深科技研發大樓。（資料圖片）

林鄭月娥今日（6日）公布任內最後一份《施政報告》，原則上接納港大及中大建議，為兩校合共提供近6.5頃土地作科研用途。港大表示，感謝政府劃出土地，學校將善用研究實力，積極參與河套區港深創科園的生命健康創新科研中心。校長張翔說，港大有信心，亦會不遺餘力，在源頭創新方面與政府及各界攜手，為創科作貢獻。

施政報告提出，政府原則上接納香港大學及香港中文大學的建議，為兩間大學提供土地作科研用途，其中於薄扶林為港大預留4公頃現屬「綠化地帶」的土地，興建深科技研發大樓。港大表示，將善用港大的研究實力，積極參與河套區港深創科園的生命健康創新科研中心，亦會利用大學國際化的優勢，從全球吸納更多人才，與本地和全球的頂尖大學和科研機構協作聯繫，提升在科研創新的實力及港大的國際聲譽。

港大又指，歡迎施政報告提出多項深具遠見及創意的政策，支持科研發展，並提供土地資源、人才和財政政策等配合，相信將有助吸引更多世界級人才以及優秀研究生來港參與。

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記者：黃悅晴