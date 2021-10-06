【施政報告2021】施政報告倡容許免醫生轉介接受物理治療等服務　陳沛然憂出現誤診或延誤治療

▲ 立法會議員（醫學界）陳沛然回應施政報告的醫療政策。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日（6日）公布任期內最後一份施政報告，當中在醫療政策方面，食衞局會與各個醫療專業的法定管理局及委員會跟進2017年發表的《醫療人力規劃和專業發展策略檢討》的多項建議，包括修改法例容許免醫生轉介而讓市民選擇直接接受醫療專業服務（如物理治療、職業治療），避免延誤治療。

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立法會議員（醫學界）陳沛然回應有關政策，指現時經醫生詳細診斷後轉介病人至合適的專業進行跟進及治療，是保障病人福祉的做法，認為政府一旦取消這行之有效的機制，可能會出現誤診、延誤治療，甚或其他更深遠的影響。

至於醫療承擔方面，他對特首林鄭月娥繼續大幅增加醫療開支不抱樂觀，反而希望下屆特首和財政司司長，會善用早前由港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇和其本人倡議的100億元公營醫療撥款穩定基金，補助醫療撥款之不足，務求不影響公營醫療服務。

他在回應施政報告中的抗疫工作時亦再次向醫護致敬，指因醫護謹守崗位和盡心盡力，加上市民防疫意識高，令本港新冠肺炎感染數字和死亡率都比世界很多地區為低，以至疫情大致受控。

現任立法會醫學界議員陳沛然日前公布將決定不再參選下一屆立法會選舉。詳情即看：【下一頁】

另外，林鄭今日表示會積極推展《基本法》第23條本地立法工作，陳沛然認為政府必須恪守香港第27條香港居民享有言論、新聞、出版的自由，結社、集會、遊行、示威的自由，組織和參加工會、罷工的權利和自由，強調這是香港人一直渴望獲得保障的核心價值，政府務必充份諮詢社會各界，廣納民意，否則只會令移民潮加劇，亦難吸引海外投資者來港投資。

他又要求政府盡快檢視現時的選拔及聘用機制，按着「能者居之」的原則，選拔下一任食物及衞生局局長，務求把最有遠見和能力的官員放在最適合的位置。

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責任編輯：郭詩詩