【潮物速報】LEGO 10月推出期間限定4款童話Brick Time Story　買LEGO滿$500即可換領

▲ LEGO Bricktober 10月推出期間限定4款童話 Brick Time Story。（LEGO提供）

每年10月，LEGO Bricktober「玩」領驚喜又載譽歸來。Bricktober意即Brick及October，由即日起至10月24日LEGO推出LEGO「童話Brick Time Story」，讓小朋友在家中也能拼出世界童話寶庫，一嘗成為童話故事角色滋味。

4款限量立體童話書都是以經典童話為藍本，將每個故事最經典一幕以LEGO顆粒展現。每款3D童話LEGO會內附特色樂高迷你人仔、配件及印製的LEGO標誌顆粒，以及每個故事精裝印刷童話書，小朋友必定喜歡。

「童話Brick Time Story」系列包括有《愛麗絲的喫茶時刻》、《傑克的的歷險時刻》、《小紅帽的驚險時刻》及《糖果屋的智鬥時刻》，每本LEGO童話故事都須於指定LEGO銷售點換領。由即日起至10月24日期間，凡購買LEGO產品滿$500即可換領一款，數量有限，換完即止。

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4款限量版LEGO童話換領地點︰

《愛麗絲的喫茶時刻》及《傑克的的歷險時刻》︰只限香港及澳門樂高認證專門店及香港樂高探索中心禮品店換領

《小紅帽的驚險時刻》︰只限於AEON店及澳門新八佰伴度 / 兒童世界店換領。

《糖果屋的智鬥時刻》︰只限玩具“反”斗城換領。

記者︰黃依情